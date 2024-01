Styczeń 2024 w Warszawie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Warszawy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sylwester w Warszawie, 2023. Impreza odbędzie się na Bemowie. Trwają przygotowania, przed urzędem stanęła wielka scena”?

Przegląd grudnia 2023 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester w Warszawie, 2023. Impreza odbędzie się na Bemowie. Trwają przygotowania, przed urzędem stanęła wielka scena W 2023 roku w Warszawie nie odbędzie się miejski Sylwester. Jednak inicjatywę przejęła dzielnica Bemowo, która organizuje huczną imprezę dla mieszkańców stolicy. Przed gmachem Urzędu Dzielnicy ruszyły przygotowania do sylwestrowej zabawy. Trwa rozstawianie wielkiej sceny. W ostatnią noc tego roku wystąpi tam m.in. Beata Kozidrak i zespół Bajm. 📢 Imprezy w Warszawie 30 grudnia - 1 stycznia. Co robić na przełomie 2023 i 2024 w stolicy? Imprezy Warszawa 30, 31 grudnia 2023 oraz 1 stycznia 2024 r. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy na przełomie grudnia i stycznia? Jeśli najbliższe dni spędzicie w Warszawie, to mamy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń. W mieście odbywać się będą koncerty, wystawy, spacery. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.

📢 Wyjątkowe zdjęcia Warszawy z lipca 1944. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego Jak wyglądała Warszawa tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego? Niezwykłe zdjęcia lotnicze przeleżały w niemieckich archiwach. Teraz "przeczesali" je miłośnicy historii ze stowarzyszenia Schrony w Polsce. Poniżej szczegóły.

Prasówka styczeń Warszawa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Warszawy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 The Bridge. Budowa warszawskiego wieżowca nabiera tempa. Do otwarcia 40-piętrowca pozostał rok Na warszawskiej Woli powstaje jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Mowa o The Bridge - liczącym 40 pięter i 174 metry wysokości wieżowcu. Trzeba przyznać, że tempo prac jest imponujące. Kliknij w poniższe zdjęcie i zobacz, na jakim etapie jest ta spektakularna inwestycja.

📢 Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. Śmiertelny wypadek na stacji Politechnika Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. We piątek ok. godz. 10.30 doszło do śmiertelnego wypadku na stacji M1 Politechnika. Metro kursuje w dwóch pętlach: Młociny – Świętokrzyska oraz Kabaty – Wilanowska. 📢 Tak wygląda Świąteczna Iluminacja Warszawy 2023. Do kiedy można ją oglądać? Iluminacja świąteczna 2023. W środę, 6 grudnia, ulice Warszawy znów rozbłysły tysiącami światełek. Na Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście i ul. Świętokrzyskiej uruchomiona została przepiękna iluminacja. W tym roku na spacerowiczów czekają nowe ozdoby, które nawiązują do lat 50. i 60. minionego stulecia. 📢 Sylwester w Warszawie. Nowy Rok na lodowisku. Ochota zaprasza na nietypową imprezę sylwestrową W 2023 roku w Warszawie nie będzie miejskiej imprezy sylwestrowej. W związku z tym wiele stołecznych dzielnic organizuje własne zabawy, na które zapraszają mieszkańców. Jedną z bardziej wyjątkowych będzie "Lodowa Zabawa 2024, czyli Sylwester na łyżwach", organizowana na Ochocie. Wśród atrakcji m.in. koncerty, pokazy łyżwiarzy i nauka tańca na lodzie. Szczegóły poniżej.

📢 Najdroższy apartament w Polsce zostanie sprzedany za 100 milionów złotych? Jest pewien haczyk Najdroższy w Polsce apartament, który znajduje się na jednej kondygnacji w Złotej 44, należy do Rafała Zaorskiego. Nieruchomość kupił za niemal 23 miliony złotych latem 2022 roku. Teraz mieszkanie może zyskać nawet 20 tys. współudziałowców. Zaorski w mediach społecznościowych ogłosił, że przeprowadza "największy eksperyment nieruchomościowy na świecie". Szczegóły poniżej. 📢 Najbardziej zatłoczone linie w Warszawie. Podróż tymi autobusami to koszmar pasażerów. Te numery lepiej omijać Najbardziej zatłoczone linie autobusowe w Warszawie. Kto jeździ stołeczną komunikacją miejską, ten wie jak mogą być przepełnione autobusy. I to nie tylko w godzinach szczytu. Do pojazdów niektórych linii nierzadko nie można wcisnąć nawet przysłowiowej szpilki, a co dopiero wsiąść. Zapytaliśmy warszawiaków, jakie linie ich zdaniem są najbardziej zatłoczone. Sprawdźcie w galerii, które numery lepiej omijać.

📢 Sylwester w Warszawie. Nietypową imprezę organizuje Dzielnica Wisła. Wydarzenie rozpocznie się już południe Nie macie jeszcze planów na Sylwestra? Nic straconego! Dzielnica Wisła zaprasza do wspólnej - i nietypowej! - zabawy sylwestrowej na bulwarze gen. Smitha Pattona. Zamiast głośnych wystrzałów o północy - zimne ognie i kubek zimowej herbaty w ręce, zamiast garniturów i szpilek - ciepłe, wygodne ubranie i buty. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 W centrum Warszawy powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Odwiedziliśmy teren budowy Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej to jeden z tych obiektów, na których otwarcie mieszkańcy Warszawy czekają z dużą niecierpliwością. Nic dziwnego - placówka ma być drugim domem dla miłośników kultury, w którym nie tylko będą mogli podziwiać intrygujące wystawy, ale i relaksować się spoglądając na stolicę z zupełnie innej perspektywy. Odwiedziliśmy teren budowy MSN na niespełna rok przed jego wielkim otwarciem. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

📢 Pani Beata znalazła portfel, w którym znajdowało się 5 tys. złotych. Zgubę oddała na policję. Oto niezwykła historia z Kozienic na Mazowszu Policjanci z Kozienic podzielili się na swojej stronie niezwykłą historią, którą śmiało można zaliczyć do opowieści z cyklu "nie każdy bohater nosi pelerynę". Tym razem, bohaterką okazała się pani Beata, która znalazła na jednym z parkingów portfel wypełniony pieniędzmi. W środku nie znajdowały się żadne dokumenty, a jedynie gotówka w różnych walutach o łącznej wartości 5 tys. zł. Kobieta zaniosła zgubę na policję. Mundurowi szybko odnaleźli właścicielkę mienia. Ta odpłaciła się znaleźnym. 📢 Kamienica Walusińskich przy ulicy Bednarskiej popada w ruinę. Od lat czeka na remont Kamienica Walusińskich znajdująca się przy ulicy Bednarskiej 25, to jeden z najbardziej unikatowych warszawskich budynków. Przetrwał on bowiem II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. Jest to też najprawdopodobniej jedyny zachowany obiekt nawiązujący do romantycznego gotyku angielskiego na terenie stolicy. Niestety, od wielu lat popada w ruinę. O głos w sprawie zapytaliśmy przedstawicieli dzielnicy Śródmieście.

📢 Inwestycje w Warszawie w 2024 roku. Długa lista planów nadchodzący rok. Gdzie prace się zakończą, a gdzie dopiero zaczną? Jak co roku, przygotowujemy przegląd największych i najciekawszych inwestycji, które realizowane będą w Warszawie i jej bezpośrednich okolicach, a mają duży bezpośredni wpływ na nasze miasto. Jakie prace się rozpoczną, co uda się zakończyć, jakie postępy możemy odnotować np. na budowie metra? Za 12 miesięcy będziemy mogli rozliczyć samorządowców, polityków i wykonawców z ich planów. 📢 Najważniejsze inwestycje w Warszawie 2023. Zmienią stolicę na lata Inwestycyjne podsumowanie mijającego roku. Co przyniósł nam 2023? Oto najważniejsze - moim zadaniem - wydarzenia w Warszawie. Oczywiście dotyczą inwestycji rozpoczętych i zakończonych. Wybrałem te które, odciskają piętno na mieście. 📢 Gigantyczna inwestycja pod Warszawą. Wybudowali tunel, czas na skrzyżowanie. Koszt przedsięwzięcia to 100 mln zł 29 listopada w Sulejówku otwarto tunel, który ma w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo ruchu na linii Warszawa - Terespol. Kilkanaście dni później w podwarszawskiej miejscowości rozpoczęły się przygotowania do kolejnego, podobnego przedsięwzięcia. Tym razem przebudowany zostanie przejazd kolejowy w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego, w miejscu którego powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie. Szacowany koszt inwestycji to 100 milionów złotych.

📢 Rozświetlony dom na Bielanach. Spektakularna iluminacja przy Przybyszewskiego przyciąga mieszkańców Niewielka kamienica na Bielanach, przy ul. Przybyszewskiego rozświetlona jest w iście amerykańskim stylu. Tysiące światełek, renifery, bałwanki, mikołaje i żywa szopka - to wszystko sprawia, że przyjeżdżają to miejsce podziwiać mieszkańcy z różnych części Warszawy. Jak w tym roku wygląda ta spektakularna iluminacja? Zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera.

📢 Opuszczona Warszawa. Setki tysięcy osób wyjechało na święta. Miasto złapało oddech? Opuszczona Warszawa - udało nam się sfotografować puste miasto. Na święta i inne ważne wydarzenia setki tysięcy przyjezdnych wracają do swoich domów. Niektórzy twierdzą nawet, że miasto "złapało oddech". Oto najważniejsze miejsca Warszawy, które stały się puste. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w Warszawie. Najpiękniejsze żłóbki ze stołecznych kościołów Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. Wybraliśmy się na spacer po kościołach w Warszawie. Sfotografowaliśmy żłóbki, które przygotowały poszczególne parafie. Wybraliśmy te, które znajdują się na Trakcie Królewskim. Przedstawiamy je w galerii poniżej.

📢 Imprezy w Warszawie 25-26 grudnia, 2023. Co robić w święta w stolicy? Podpowiadamy Imprezy Warszawa 22, 23, 24, 25, 26 grudnia, 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy w grudniowy weekend tuż przed świętami oraz w czasie Bożego Narodzenia? Jeśli planujecie w tym czasie zostać w mieście to czekają na Was muzea z wyjątkową ofertą, jarmarki, targi i różnego rodzaju zajęcia sportowe. Prezentujemy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie w dniach od 22 do 26 grudnia 2023 roku. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne