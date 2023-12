Świąteczne koncerty na Ursynowie. Majewska, Zagrobelny, Miśkiewicz i Brathanki zaśpiewają najpiękniejsze kolędy

Świąteczno - noworoczne koncerty na Ursynowie mają już kilkuletnią tradycję.

- Święta to wyjątkowy czas, w którym wartością jest to, że możemy być razem. A największą wartością kolęd jest nie tylko ich słuchanie, ale przede wszystkim wspólne, rodzinne śpiewanie. Do tego zachęcam i wierzę, że przygotowane przez nas świąteczne koncerty będą pięknym przeżyciem – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.

Na ludowo – Brathanki

Cykl świąteczno-noworocznych koncertów na Ursynowie rozpocznie się dugiego dnia świąt, 26 grudnia, o godz. 19. Podczas wyjątkowego koncertu bożonarodzeniowego w kościele bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3) wystąpi zespół Brathanki. Muzycy zaprezentują specjalny repertuar z najpopularniejszymi kolędami we własnych aranżacjach m.in.: Pójdźmy wszyscy do stajenki, Dzisiaj w Betlejem, Mizerna cicha, Przybieżeli do Betlejem, Lulajże, Jezuniu. Podczas koncertu „Hej kolęda, kolęda” muzycy wykonają również swoje największe przeboje, piosenki świąteczne (Jest taki dzień), a także piosenki z repertuaru Skaldów (m.in. Na wirsycku, Z kopyta kulig rwie, Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał). Wstęp jest wolny. Koncert potrwa ok. 1,5 godziny.