Świąteczne metro w Warszawie 2019. Kolorowe pociągi ponownie wyjechały na trasę. Zobaczcie, jak wyglądają [ZDJĘCIA]

– Świąteczny pociąg podbił serca mieszkańców stolicy. Teraz, obok iluminacji, jest to projekt bez którego nie mogą się obyć święta w Warszawie – mówił Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy. – Wierzę, że i w tym roku przyozdobiony skład będzie wywoływał uśmiechy warszawianek i warszawiaków.

Tradycyjnie w Mikołajki, czyli 6 grudnia na tory wyjechały składy przyozdobione lampkami, symbolami świątecznymi i warszawskimi. Ta niespodzianka przygotowywana od trzech lat przez Metro Warszawskie, zawsze wywołuje spore poruszenie i radość wśród pasażerów. Świąteczne metro będzie kursowało do 6 stycznia.

W tym roku zaszły zmiany i składy przyozdobione dekoracjami związanymi z Bożym Narodzeniem pojawią się wyłącznie na M2 podziemnej kolei. Świąteczne metro będzie kursowało codziennie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Na poszczególnych wagonach pociągu, oprócz typowo świątecznych ozdób, znajdują się także warszawskie motywy: Syrenka, most Świętokrzyski, Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, a także misie z warszawskiego zoo.

Niespodzianka na M1

Dla pasażerów korzystających z linii M1 metro również przygotowało atrakcję. Od soboty, 7 grudnia, na pierwszej nitce podziemnej kolei pojawi się skład-niespodzianka.

Świąteczna iluminacja

Specjalnie udekorowane składy to nie jedyna atrakcja związana ze świętami Bożego Narodzenia, która czeka warszawiaków w tym tygodniu. W sobotę, 7 grudnia, na ulicach Warszawy ponownie pojawi się świąteczna iluminacja. Przepiękne ozdoby świetlne będziemy podziwiać na Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście i Podzamczu. Ale piękne ozdoby świetlne to dopiero początek. Tego dnia możemy liczyć na wiele dodatkowych atrakcji. Jakich? Sprawdźcie to w naszym artykule: