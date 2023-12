Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Warszawa, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 26.11 do 2.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka parada Mikołajów w Warszawie. Frekwencja na wydarzeniu w centrum stolicy dopisała. Tak wygląda mikołajkowy weekend”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka parada Mikołajów w Warszawie. Frekwencja na wydarzeniu w centrum stolicy dopisała. Tak wygląda mikołajkowy weekend Święci Mikołajowe opanowali Warszawę. Rano odbyły się Motomikołajki, a w ciągu dnia przy choince na Pasażu Wiecha, za Domami Towarowymi w centrum zebrały się setki osób w ramach największej parady Mikołajów w stolicy. Był też wielki Mikołaj z czekolady i masa innych atrakcji. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Targ Świąteczny w Pałacu Kultury i Nauki przez cały weekend. Co znajdziemy na stoiskach? Świąteczna atmosfera, mnóstwo inspiracji prezentowych, grzaniec, dobre jedzenie, bezpłatne warsztaty świąteczne dla najmłodszych - tak organizatorzy Targów świąteczny w Pałacu Kultury i Nauki zachęcają do uczestniczenia w wydarzeniu, które trwa przez cały weekend. Szczegóły w artykule ponizej.

📢 Motomikołajki w Warszawie 2023. XV edycja kultowej akcji. Parada motocyklów przejechała ulicami stolicy Ulicami Warszawy w sobotni poranek wyruszyła niezwykła parada motocyklowych Mikołajów. Od godziny 10:00 zaczęła się zbiórka motocyklistów pod bramą nr 2 stadionu PGE Narodowego. Cała kolumna Mikołajów na motocyklach wyruszyła w kierunku Placu Zamkowego, gdzie planowane są kolejne atrakcje.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lodowisko w Parku Bródnowskim wystartowało. Tłumy na otwarciu darmowej ślizgawki. W sezonie 2023/24 obiekt zaskakuje nowościami Lodowisko w Parku Bródnowskim wystartowało. Oficjalnie mieszkańcy mieli skorzystać ze ślizgawki 9 grudnia, jednak udało się otworzyć wcześniej tę atrakcję - już 1 grudnia. Tłumy miłośników jazdy na łyżwach śmigały po lodowisku, które dzięki budżetowi obywatelskiemu jest darmowe w sezonie 2023/2024. Szczegóły poniżej.

📢 Imprezy w Warszawie 2 - 3 grudnia. Co robić w weekend w stolicy? Przegląd najciekawszych wydarzeń Imprezy Warszawa 2-3 grudnia 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w pierwszy grudniowy weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w mieście to czekają na Was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 2-3 grudnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i rozpocznij przegląd. 📢 Świąteczne iluminacje w Warszawie. Galerie handlowe zachwycają niezwykłymi ozdobami. Oto najpiękniejsze dekoracje w stolicy Centra handlowe w Warszawie po raz kolejny zachwyciły swoich klientów, przygotowując niesamowite świąteczne iluminacje. Galerie rozbłysły milionami lampek, a ich wnętrza wypełniły ciepłe, klimatyczne dekoracje. Piękne ozdoby sprawiają, że przedświąteczne zakupy stają się przyjemnym elementem oczekiwania na najcudowniejszy czas w roku. Kliknij w poniższe zdjęcie i zobacz, jak stołeczne galerie handlowe wyglądają na kilka tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia.

📢 Mikołajkowe Biletobranie od WTP. Do zgarnięcia bilety miesięczne na komunikację miejską w Warszawie W środę, 6 grudnia, rusza kolejna już odsłona Biletobrania od Warszawskiego Transportu Publicznego, tym razem Mikołajkowa. Jak zwykle do wgrania są bilety długookresowe na przejazdy stołeczną komunikacją miejską. Co zrobić, by wygrać? Wystarczy mieć aktywny bilet długookresowy! Sprawdźcie dokładne zasady konkursu w artykule poniżej. 📢 Narkotyki na Brzeskiej. Kolejna "wpadka" dilerów. Policja na dobre wzięła się za narkotykowe eldorado? Na Brzeskiej zrobiło się "gorąco". Policja zatrzymała kolejnego dilera. Tym razem to 40-latek, który miał przy sobie aż 750 porcji narkotyków. To już kolejny nalot na miejsce nazwane narkotykową mekką Warszawy. Zatrzymano dwie osoby, które obecnie przebywają w areszcie.

📢 Imprezy w Warszawie w grudniu 2023. Ciekawa końcówka roku w stolicy. Wiele nowych i głośnych wydarzeń Imprezy w grudniu 2023 roku w Warszawie. Najbliższe tygodnie pełne będą ciekawych i klimatycznych wydarzeń - jarmarki bożonarodzeniowe, koncerty, targi mody i designu. W grudniu warto też wybrać się na którąś z wystaw plenerowych czy spacer po rozświetlonym świąteczną iluminacją Trakcie Królewskim. Będzie się działo! Co robić w grudniu 2023 w Warszawie? Jest sporo propozycji dla małych i dużych. Szczegóły w galerii poniżej.

📢 Ciężko ranny mężczyzna znaleziony na ulicy Legionowa. 41-latek zmarł w szpitalu. Policja z ważnym apelem W niedzielę 26 listopada na terenie Legionowa doszło do tragicznego zdarzenia. W obrębie jednego z tamtejszych skrzyżowań znaleziono ciężko rannego mężczyznę. 41-latek został przewieziony do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Policjanci są przekonani, że zmarły padł ofiarą wypadku drogowego. Mundurowi wystosowali apel do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na ten temat. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura. 📢 Zderzenie tramwajów przy Dworcu Wileńskim w Warszawie. Są ranni. Występują utrudnienia Tramwaj linii 3 w kierunku Gocławka najechał na stojący na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 28. Dwie osoby zostały ranne, mają stłuczenia. Na miejscu jest pogotowie i służby. Ruch tramwajowy został wstrzymany. 📢 W Warszawie działa zimowe Wesołe Miasteczko. Wśród atrakcji zjeżdżalnia pontonowa i świetlna karuzela. Wstęp bezpłatny Przed budynkiem urzędu dzielnicy Wilanów powstała zimowa atrakcja dla najmłodszych. Mowa o Bajecznej Górce, czyli wielkiej zjeżdżalni pontonowej ze świetlną iluminacją. Korzystanie z instalacji oraz wypożyczenie pontonów jest bezpłatne. Dzielnica podała także harmonogram działania zjeżdżalni. Szczegóły poniżej.

📢 Jak mówią Warszawiacy? Galmok, Warszawski Hongkong czy Plac Zbawienia. Opublikowano "Mapę warszawskich nazw" Jak mówią Warszawiacy? Poznaliśmy "Mapę warszawskich nazw". W konkursie Uniwersytetu Warszawskiego wybrano potoczne nazwy, którymi posługują się mieszkańcy. Wśród nich znalazł się nie tylko "Mordor", ale także "Galmok" czy "Hongkong". Poniżej wyjaśniamy najpopularniejsze nazwy, nadane przez mieszkańców. 📢 Slow Weekend w Warszawie. Stadion Narodowy zamieni się w wielki market z prezentami. Zbliżają się kultowe targi 9 i 10 grudnia przestrzenie Stadionu PGE Narodowego wypełnią się blisko 200 polskimi markami, oferującymi produkty w duchu "slow”. Najwolniejsze targi tej zimy, czyli organizowany od blisko 10 lat Slow Weekend, to idealna okazja na poszukiwanie prezentów. Miłośnicy zakupów znajdą tu m.in. odzież, kosmetyki i różnego rodzaju akcesoria. Dla odwiedzających zaplanowano też masę atrakcji, warsztatów oraz strefę z jedzeniem.

📢 Wielka Parada Świętych Mikołajów już w ten weekend. Czeka nas ciekawe widowisko w centrum Warszawy 2 grudnia Warszawa zostanie opanowana przez setki osób przebranych za świętych mikołajów. Wszystko za sprawą dwóch wielkich imprez zaplanowanych na najbliższą sobotę. Mowa o Motomikołajkach - kultowym przejeździe motocyklistów w świątecznych strojach ulicami stolicy oraz ogromnej paradzie, która odbędzie się w samym centrum miasta. Poniżej publikujemy szczegóły dotyczące obu wydarzeń. 📢 Rondo Sedlaczka w Warszawie zamknięte. Ostatnie prace przy modernizacji skrzyżowania. Utrudnienia dla kierowców, autobusy na objazdach W związku z ostatnimi pracami na rondzie Sedlaczka, w czwartek wieczorem zamknięto skrzyżowanie zlokalizowane pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola. Wyznaczono objazdy zarówno dla samochodów osobowych, jak i autobusów komunikacji miejskiej. Planowo, utrudnienia mają zakończyć się w poniedziałek 4 grudnia przed godziną 5:00. Równolegle trwać będzie wymiana nawierzchni na ulicy Chodeckiej na warszawskim Targówku. Szczegóły poniżej.

📢 Zajezdnia Annopol w Warszawie. Trwa budowa najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce. Wielkie otwarcie już za kilka miesięcy Na początku 2024 roku, na warszawskiej Białołęce zostanie otwarta najnowocześniejsza, najbardziej zielona oraz najinteligentniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce. Łącznie znajdzie się tam miejsce dla 150 pojazdów komunikacji miejskiej. Tramwaje Warszawskie opublikowały na Facebooku najnowszy komunikat dotyczący trwających prac na zajezdni Annopol. Pod wpisem zamieszczono aktualne zdjęcia obiektu. Fotografie można zobaczyć w poniższej galerii. 📢 Remont modernistycznego budynku na Ochocie. Dom Kotarskich skrywa niesamowitą historię oraz wnętrze Dom Kotarskich przy ulicy Żwirki i Wigury na Ochocie przejdzie remont. Przed planowanymi pracami Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił jednak badania konserwatorskie modernistycznego budynku. Obiekt wygląda niepozornie, ale historię ma niesamowitą - od domu małżeństwa Kotarskich przez zakład leczenia chorób psychicznych i sanatorium, po siedzibę Luftwaffe. Szczegóły poniżej.

📢 Największy kolektor w Warszawie. Weszliśmy do środka. Otwarcie w przyszłym roku Trwa budowa największego rurociągu w Warszawie. Liczy aż dziewięć kilometrów. Rury, które będą gromadzić deszczówkę, położono kilka metrów pod Wisłostradą. Udało nam się wejść do środka. 📢 Atak nożownika w Kadzidle. Przerażające wideo ze szkoły [+18] Dotarliśmy do przerażającego nagrania. Uczeń pokazał klasę szkoły w Kadzidle tuż po ataku nożownika. Widać przewrócone krzesła i ślady krwi. Poznaliśmy też nowe informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych.

