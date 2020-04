UW buduje nad Wisłą. Miasteczko akademickie przy bulwarach. W budynkach studio telewizyjne i radiowe

Pomiędzy ulicą Bednarską, Dobrą i Nowym Zjazdem powstanie szereg niskich, dwupiętrowych budynków. Połączone zostaną z budynkiem dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej, dawne liceum społeczne, obecnie siedziba Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Po wybudowaniu kompleksu przy Bednarskiej cały WDIiB przeniesie się w to miejsce. Poza tym znajdą się tu także sale dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W budynku, poza salami wykładowymi i seminaryjnymi, znajdzie się także studio telewizyjne, radiowe i fotograficzne. Będzie tam również miejsce dla Laboratorium Badań Medioznawczych oraz pracownie komputerowe, czytelnia, sale spotkań i pomieszczania dla kół naukowych oraz organizacji studenckich. Architekci zaproponowali także pomieszczenia usługowe. Cały budynek ma być "interdyscyplinarny", co oznacza, że będzie można go łatwo dostosować do potrzeb np. innych wydziałów.