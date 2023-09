Warszawianka Roku 2023. 10 kobiet powalczy o prestiżowy tytuł. Oto nominacje

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Stołeczny Ratusz przypomina, że pretendentki do tytułu mają duży udział w propagowaniu takich wartości jak tolerancja, europejskość czy różnorodność, ale także działają na rzecz społeczności lokalnej i globalnej.