Warszawskie Powiśle jedną z najfajniejszych miejscówek w Europie. Brytyjski "The Guardian" docenił je za karnawałowy klimat

Warszawskie Powiśle to jedno z najciekawszych miejscówek w Europie wg. dziennika "The Guardian". Okolica została doceniona m.in. za ciekawą historię, architekturę z początku XX wieku, niepowtarzalne butiki z ubraniami i dekoracjami wnętrz, wyjątkowe miejscówki z jedzeniem i alkoholem, a także za Centrum Nauki Kopernik i Bibliotekę Uniwersytecką z ogrodem na dachu. - Czas porzucić przekonanie, że Warszawa jest szara i zimna, ponieważ przez większą część roku jest naprawdę zielona i gorąca. Puby i knajpy na rzecznych łodziach oferują piwa rzemieślnicze, koktajle i uliczne jedzenie: od pierogów po zupę pho (Warszawa ma dużą społeczność wietnamską) - piszą brytyjscy dziennikarze.

Najlepsze miejsca na Powiślu

"The Guardian" wymienia także kilka miejsc, w których warto coś zjeść, napić się, kupić ubrania lub oryginalne rzeczy zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Brytyjczycy zachęcają do zakupów w sklepie z ubraniami Femi Stories (Browarna 4) czy Moma Studio (Wybrzeże Kościuszkowskie 45), gdzie można nabyć oryginalne przedmioty do domu. W rankingu wspominano także o restauracji Kuby Wojewódzkiego Niewinni Czarodzieje 2.0 czy wegetariańskim i wegańskim Veg Deli (Radna 14). Z kolei wśród miejscówek noclegowych polecany jest hotel Nobu Roberta De Niro w Rialto, Inbed Hostel czy Logos.

Najfajniejsze dzielnice Europy

Warszawskie Powiśle znalazło się na 6 z 10 możliwych miejsc. Ranking 10 of the coolest neighbourhoods in Europe prezentuje ciekawe miejscówki, które nie są turystyczne, ale warte uwagi. Oto pełna lista: