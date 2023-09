Weekend pełen utrudnień w Warszawie. Wielki koncert, imprezy sportowe, kilka zgromadzeń oraz marsz. Będą zmiany w ruchu

W weekend, 30 września - 1 października, mieszkańców Warszawy czeka mnóstwo utrudnień w ruchu. W sobotę odbędą się zawody "Biegnij Warszawo" na 10 km, "Roztańczony PGE Narodowy", ostatni w tym sezonie przejazd rolkarzy z Nightskating Warszawa, a także kilka zgromadzeń. Z kolei w niedzielę w samo południe rozpocznie się Marsz Miliona Serc. Sprawdźcie w artykule poniżej zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej.

Sobota, 30 września

"Biegnij Warszawo"

O godzinie 12:00 wystartują zawodnicy 15. edycji "Biegnij Warszawo". To jedna z największych imprez biegowych w stolicy, w ubiegłym roku wystartowało w niej blisko 4 tys. biegaczy. W planach jest również przemarsz "Maszeruję-kibicuję". W tym roku uczestnicy wystartują z ulicy Myśliwieckiej i pobiegną w stronę mostu Świętokrzyskiego. Na prawym brzegu zawrócą i mostem Poniatowskiego wrócą do Śródmieścia. Dalej czekają na nich ulice Nowy Świat, Świętokrzyska i zbieg Tamką. Potem już prosta do mety na stadionie miejskim przy ul. Łazienkowskiej. W godzinach 11:30-14:30 ulice na trasie zawodów, a także towarzyszącej im imprezie „Maszeruję-Kibicuję” zostaną zamknięte. Swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Inaczej kursować będą linie: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 159, 162, 166, 171, 180, 222, 503, 507, 517, 518 i 521.

Protest lekarzy przed Ministerstwem Zdrowia

W godz. 12.00-15.00 przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia zaplanowano protest lekarzy. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Miodową, autobusy linii: 116, 178, 180 503 518 pojadą objazdami.

UWAGA: dla autobusów linii 116, 180, 503 i 518 obowiązują trasy objazdowy w związku z imprezą "Biegnij Warszawo".

Zgromadzenie na Placu Defilad

W godz. 15.00-19.00 odbędzie się zgromadzenie na placu Defilad, następnie przemarsz uczestników na trasie: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Wiejska – J. Matejki – Al. Ujazdowskie – Piękna – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Defilad. W tym czasie zablokowane będą przejazdy zgodnie z etapami przemieszczania się uczestników. Tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 35 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Również autobusy linii: 107, 108, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 180, 222, 503, 507, 517, 518, 519, 521, 520, 522, 525 pojadą objazdami.

UWAGA: dla autobusów linii 107, 108, 159, 171 i 517 obowiązują trasy objazdowy w związku z imprezą "Biegnij Warszawo".

Nightskating Warszawa

Wieczorem ulicami miasta przejadą rolkarze w ramach Nightskating Warszawa. To będzie ostatni w tym roku przejazd z tego cyklu.

Rolkarze tradycyjnie wystartują o godzinie 20:30 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Pojadą na pl. Bankowy przez most Gdański na Targową, wrócą al. „Solidarności” do Marszałkowskiej, a stamtąd pod pomnik Kopernika. Na ulicach, którymi będą się poruszać policja będzie czasowo wstrzymywać ruch.

Roztańczony PGE Narodowy

O godz. 18.30 na stadionie PGE Narodowym odbędzie koncert muzyki disco polo. Podobnie jak w czasie innych koncertów, tak i teraz w godzinach 17:00-21:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Od godz. 17.00 do zakończenia rozwożenia widzów, w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeżeli zamknięte zostaną ulice: J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147, 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Po zakończeniu wydarzenia, ok. godz. 23.00, może zostać wyłączony z ruchu most Józefa Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. S. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli RATUSZOWA-ZOO. Natomiast tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. S. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli WIATRACZNA – … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA. Weekendowe wydarzenia w Warszawie spowodują mnóstwo utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej UM Warszawa

Niedziela, 1 października

Marsz Miliona Serc

O godz. 12:00 wyruszy – z ronda Dmowskiego – Marsz Miliona Serc. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej. Po dojściu do ronda ONZ skręcą w prawo, w aleję Jana Pawła II. To właśnie nią przejdą do ronda Radosława. Zakończenie zgromadzenia planowane jest na godzinę 16:00.

Autobusy będą kursowały Traktem Królewskim. Tego dnia wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518 pojadą w tym rejonie trasami podstawowymi. Od godziny 8:00 do 13:00 zostanie zamknięty plac Konstytucji wraz z ulicami prowadzącymi do niego. Po zamknięciu dla ruchu rejonu placu Konstytucji oraz ulicy Waryńskiego, a także odcinka Marszałkowskiej na trasy objazdowe w al. Jana Pawła II zostaną skierowane tramwaje linii 4, 15, 18 i 35. Autobusy linii 107, 117, 118, 127, 131, 151, 158, 222, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522 i 525 także pojadą zmienionymi trasami. Kolejne zmiany w kursowaniu WTP zostaną wprowadzone po wyłączeniu z ruchu ulic na trasie przemarszu. Wówczas niemożliwy będzie także przejazd ulicami poprzecznymi. Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 107, 111, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 157, 158, 160, 174, 175, 180, 190, 222, 500, 502, 507, 514, 517, 519, 521, 522, 525 oraz tramwaje linii 10, 28, 35, i 73.

Trasy linii 1, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26 i 33 zostaną podzielone na dwie części. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa "za tramwaj" - autobusy będą jeździły ulicami Towarową i Okopową między placem Zawiszy a przystankiem Niska 01 na Okopowej.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 08.00-18.00 w relacji na żywo.