"Wierzbową Świątynię" zna niemal cały Żoliborz. Dziś instalacja artystyczna wymaga ratunku. "Potrzebna jest pilna renowacja"

Wierzbowa Świątynia woła o pomoc

W fosie Cytadeli Warszawskiej na Żoliborzu stoi Wierzbowa Świątynia - drzewo z witrażami w dziuplach, do którego można wejść i obserwować tańcujące kolory. To projekt warszawskiego artysty Jana Sajdaka. W 2018 roku, w ramach Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy, opracował własną technikę wykonywania witraży z recyklingowanego plastiku, a następnie stworzył na wymiar i umieścił witraże w dziuplach starego drzewa.

Dziś Wierzbowa Świątynia potrzebuje ratunku. Drzewo stopniowo gnije i próchnieje, dlatego w planach jest usztywnienie martwych części pnia metalową opaską. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do wnętrza musi zostać zablokowany. Jan wpadł jednak na niebanalny pomysł. Pragnie stworzyć witraże całkowicie wypełniające dziuple, by podkreślić magiczną aurę tego miejsca. Jest to jednak zadanie wymagające kilku tygodni pracy i niezbędnych materiałów.

W Internecie powstała zbiórka na rzecz ratowania Wierzbowej Świątyni. Można znaleźć ją na stronie Zrzutka.pl, w tym miejscu. Cel to 5000 zł. Zebrano już ponad 70% kwoty, jednak wciąż potrzebna jest pomoc mieszkańców.