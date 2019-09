Wojciech Amaro wśród 100 najlepszych szefów kuchni na świecie. Best Chef Awards rozdane

Wojciech Modest Amaro znalazł się w setce 100 najlepszych szefów kuchni zestawienia Best Chef Awards. Właściciel Atelier Amaro uplasował się na miejscu 90., wyprzedzając kucharzy z Włoch, USA czy Meksyku. Najlepszym kucharzem okazał się Björn Frantzén z Restaurant Frantzén w Sztokholmie. Na liście znaleźli się też m.in. brat wybitnego Ferrana Adrii - Albert, czy Massimo Bottura. Nagrodę przyznawano w 9 kategoriach.

Best Chef to platforma zrzeszająca miłośników gastronomii z całego świata. Dotyczas nagrody dla najlepszego szefa kuchni przyznawano w sumie 6 razy. Na podium w latach ubiegłych stawali Joan Roca (Hiszpania), Rene Redzepi (Dania), David Muñoz (Hiszpania), Björn Frantzén (Szwecja) oraz Jonnie Boer (Holandia) .W tym roku najliczniej reprezentowanymi krajami były: Francja, (18 szefów kuchni) oraz ex aequo Włochy i Hiszpania (12 finalistów).

