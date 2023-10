Wybuch w kanale na Annopolu w Warszawie. Zamknięte ulice, autobusy na objazdach. Trzy osoby poszkodowane

W kanale przy ulicy Annopol 4 w warszawskiej dzielnicy Białołęka doszło do wybuchu, który wyrwał pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

St. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej przekazał, że trwają działania gazowników, którzy w kanalizacji wykryli gaz. Zamknięta jest ulica Annopol do Odlewniczej, Odlewnicza do Marywilskiej i Rembielińska do Kondratowicza.

Na miejscu oprócz gazowników są też wodociągowcy.