Wylotówki z Warszawy coraz bliżej. Znamy wykonawców S7 i chętnych na budowę autostrady A2

Drogowcy rozpoczynają nowy rok z przytupem. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzeciego, a zarazem ostatniego odcinka autostrady A2 pomiędzy końcem obwodnicy Mińska Mazowieckiego a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o ponad 12 km fragment szybkiej drogi od węzła Groszki do węzła Siedlce Zachód (Swoboda) . Wpłynęło dziewięć ofert, z czego sześć mieści się w budżecie inwestycji.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. (...) Jego zadaniem będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu - podała w komunikacie GDDKiA.

Oznacza to, że droga powinna zostać otwarta w 2023 roku.



Fot. GDDKiA

Wybrano wykonawcę wylotówki z Warszawy

GDDKiA rozstrzygnęła również przetarg na dokończenie południowego wylotu z Warszawy na S7, czyli odcinka od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości ok. 457 mln zł, złożyła spółkę Polaqua. Kilka dni wcześniej (10 stycznia) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu Inwestycji dla budowy tej drogi, zwiększając wartość finansową tego projektu o 135 mln zł. Decyzja ministra o zwiększeniu finansowania była konieczna, ponieważ najkorzystniejsza oferta (czyli ta, którą wybrano, spółki Polaqua) na dokończenie robót na tym odcinku przekraczała kwotę zarezerwowaną na ten cel przez GDDKiA.