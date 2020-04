Całodobowe Biedronka i Lidl w Warszawy. Wiemy, które sklepy pracują już przez całą dobę. Nowe zasady zakupów

Biedronka reaguje na nowe zmiany ogłoszone przez polski rząd. Od 2 kwietnia sklepy sieci są czynne w godz. 6.00-24.00 . Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w marketach. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę . Dzięki temu będzie można w miarę komfortowo zrobić tradycyjne zakupy na Wielkanoc.

Uwaga! Niektóre sklepy sieci ''ze względów operacyjnych'' nie będą całodobowe lub będą miały inne godziny otwarcia . Dotyczy to m.in. sklepów:

Również Lidl wprowadza zmiany w godzinach otwarcia w związku z dużą liczbą klientów i zasadą wpuszczania do sklepów tylko 3 osób na stanowisko kasowe. Od 2 kwietnia markety sieci są czynne od 6.00 do 24.00, a w dużych miastach m.in. Warszawie część placówek jest całodobowa. Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia można sprawdzić na stronie Lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.