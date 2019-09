Kiedy otwarcie Sali Kongresowej? Remont wciąż się przedłuża. Jan Śpiewak domaga się dymisji zarządu spółki PKiN

W czerwcu pisaliśmy, że trwa przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawca projektu remontu został wybrany w sierpniu, a w dokumentach zaznaczono, że ma 20 miesięcy – od dnia podpisania umowy – na przygotowanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę oraz kosztorysu inwestorskiego. Oznacza to, że same przygotowania do remontu zakończą się w 2021 roku. Dopiero wtedy ruszy właściwa przebudowa „Kongresówki”, która zajmie kolejne trzy lata.