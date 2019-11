Nie będzie "Polskiego Pentagonu"? Stadion Gwardii zmienia właściciela. Klub walczy o tor żużlowy

Stadion Gwardii od 2012 roku był zarządzany przez Komendę Główną Policji. W tym czasie popadał w ruinę. Przez chwilę - w 2017 roku - pojawiła się informacja, że powstanie tam "polski Pentagon", czyli siedziba Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Agencja ostatecznie trafiła do Warsaw Spire, a teren przy ul. Racławickiej 132 wciąż niszczał.

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya od lat walczy o to, by na Gwardii pojawił się tor żużlowy z prawdziwego zdarzenia. Aktywiści stworzyli też petycję (podpisało ją tysiąc osób), by sport wrócił choć na część działki. Warto dodać, że w projekcie miejscowego planu zagospodarowania teren ten jest przeznaczony pod sport i rekreację. Jego właścicielem jest skarb państwa.