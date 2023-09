Nowoczesne warszawskie osiedle w miejscu niedoszłej siedziby EuRoPol Gazu. Ruszyła sprzedaż apartamentów. W ofercie 100 mieszkań

Osoby, które zdecydują się na zakup mieszkań na parterze, będą miały do dyspozycji przydomowe ogródki. Apartamenty, które znajdą się na wyższych kondygnacjach, zostaną z kolei wyposażone w balkony. Osiedle będzie posiadało także w podziemny garaż oraz komórki lokatorskie.

Firma Dom Development wprowadziła do sprzedaży pierwsze mieszkania w ramach inwestycji Apartamenty Literacka. Nowoczesne osiedle, które finalnie zostanie ukończone w 2026 roku, będzie składać się ze 100 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 35 do 132,5 metrów kwadratowych . Wśród nich znajdzie się wiele lokali z dwoma oraz trzema pokojami.

Apartamenty Literacka

Apartamenty Literacka to inwestycja położona między ul. Literacką i ul. Maczka. Nowoczesne osiedle będzie usytuowane na pograniczu trzech dzielnic - Bielan, Żoliborza i Bemowa. W okolicy znajduje się wiele terenów zielonych, sklepów, a także szkół oraz przedszkoli.

Warto podkreślić, że w ramach działań prospołecznych firma Dom Development wyremontuje ulicę Literacką oraz częściowo odnowi salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego. Jak podaje serwis "Urbanity.pl", koszt inwestycji to 1,35 mln zł.

W ramach osiedla powstanie tętniąca życiem przestrzeń miejska nawiązująca do koncepcji znanego i cenionego Żoliborza Artystycznego, a doskonała lokalizacja umożliwi sprawną komunikację i wygodne korzystanie z uroków życia w dużym mieście - zapowiada Dom Development.

Osiedle w miejscu "gazowego pałacu"

Prace przy budowie biurowca u zbiegu ulic Maczka i alei Armii Krajowej rozpoczęły się w 2000 roku i trwały nadzwyczaj szybko. Imponująca konstrukcja wzniosła się kilkanaście metrów nad ziemią, jednak już w 2002 roku podjęto decyzję o przerwaniu budowy. Betonowy szkieletor oddano pod opiekę Ratusza. Władze stolicy planowały przenieść tam warszawskie uczelnie: Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Teatralną i Uniwersytet Muzyczny im. Chopina. Koncepcje te nigdy nie doczekały się realizacji, a robotnicy nie pojawili się na tamtejszym terenie przez ponad dwie dekady.

Działka wraz z nieruchomością należącą do polsko-rosyjskiej spółki Europol Gaz, firmy będącej właścicielem części gazociągu jamalskiego, została wystawiona na sprzedaż w październiku 2020 roku. Jej nowym właścicielem kilka miesięcy później została firma Dom Development. Wiosną 2021 roku pojawiły się pierwsze informacje dotyczące planu zagospodarowania terenu. Wówczas okazało się, że firma nie zamierza kończyć budowy biurowca, a przeznaczyć go do rozbiórki.