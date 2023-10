Pan Adam szuka dziewczyny z pociągu "na której widok, odjęło mu mowę". Do sieci trafiło niezwykłe ogłoszenie Michał Mieszko Skorupka

Pan Adam szuka dziewczyny z pociągu

Do sieci trafiło zdjęcie niezwykle romantycznego ogłoszenia, wywieszonego na jednym ze słupów ogłoszeniowych. Jest to wiadomość do kobiety, która 8 października podróżowała pociągiem Kolei Mazowieckich relacji Dęblin - Warszawa Centralna. Autorem wiadomości jest pan Adam, który poszukuje pasażerki, "na której widok, odjęło mu mowę". - Kiedy znikłaś mi z oczu uświadomiłem sobie, co tracę i pobiegłem Cię szukać, niestety bezskutecznie. Wierzę, że uda mi się Cię odnaleźć - napisał zauroczony mężczyzna.