Prasówka z listopada 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Warszawie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Warszawy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem”?

Przegląd listopada 2023 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Odnaleziony Dom Świętego Mikołaja niedaleko Warszawy. Tak wygląda w środku. Każdy może tam wejść Nie musicie planować wyprawy aż do Laponii, by odwiedzić Świętego Mikołaja. Okazuje się, że jego dom znajduje się... na Mazowszu! A dokładniej w wiosce Trębki Nowe koło Zakroczymia. Spotkacie tu nie tylko Mikołaja, ale także Mikołajową, elfy, a zamiast reniferów - urocze alpaki. Dla dzieci czeka mnóstwo atrakcji m.in. pisanie listu do Mikołaja czy wyzwania w świątecznym labiryncie. Przeczytajcie więcej o tym niezwykłym miejscu w artykule poniżej.

📢 Rezydencja na Mokotowie do sprzedania. Z oranżerią, podgrzewanymi schodami, basenem i strefą SPA. Ile kosztuje? Prywatny basen, strefa relaksu, pokoje kąpielowe, oranżeria, podgrzewane schody, ozdobny sufit z zamku nad Loarą oraz strefa SPA i odnowy biologicznej. Taka w wielkim skrócie jest willowa rezydencja na warszawskim Mokotowie, która została wystawiona na sprzedaż. Niegdyś mieszkał w niej ambasador. Wiadomo, ile trzeba mieć na koncie, aby zdobyć klucze do tego pałacu.

Prasówka grudzień Warszawa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Warszawy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życie w Warszawie 30 lat temu. Rozpoznajesz się na zdjęciach z 1993 roku? Ten album przenosi w czasie Zdjęcia Warszawy z 1993 roku. Strajki, giełdy, święta, śnieżyce, pielgrzymki, targowiska, przygotowania do świąt, handel i wiele więcej. Te zdjęcia Warszawy z 1993 roku przeniosą Was w czasie. Aż trudno uwierzyć, że od momentu wykonania tych fotografii minęło już 30 lat. Oto archiwalne zdjęcia Warszaw, ciekawe kadry i wspomnienia, które wywołują sentyment. Aby otworzyć galerię, kliknij w zdjęcie.

📢 Plac Politechniki w Warszawie zmieni się w świąteczne miasteczko. Niebawem rusza kultowy kiermasz studentów Na dwa grudniowe dni Plac Politechniki w Warszawie zamieni się w świąteczne miasteczko. Będzie można poczuć magię świąt, kupić świąteczne upominki i skosztować pysznego jedzenia. Uczelnia podała szczegóły wydarzenia, które już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem. 📢 W Warszawie działa zimowe Wesołe Miasteczko. Wśród atrakcji zjeżdżalnia pontonowa i świetlna karuzela. Wstęp bezpłatny Przed budynkiem urzędu dzielnicy Wilanów powstała zimowa atrakcja dla najmłodszych. Mowa o Bajecznej Górce, czyli wielkiej zjeżdżalni pontonowej ze świetlną iluminacją. Korzystanie z instalacji oraz wypożyczenie pontonów jest bezpłatne. Dzielnica podała także harmonogram działania zjeżdżalni. Szczegóły poniżej. 📢 Jak mówią Warszawiacy? Galmok, Warszawski Hongkong czy Plac Zbawienia. Opublikowano "Mapę warszawskich nazw" Jak mówią Warszawiacy? Poznaliśmy "Mapę warszawskich nazw". W konkursie Uniwersytetu Warszawskiego wybrano potoczne nazwy, którymi posługują się mieszkańcy. Wśród nich znalazł się nie tylko "Mordor", ale także "Galmok" czy "Hongkong". Poniżej wyjaśniamy najpopularniejsze nazwy, nadane przez mieszkańców.

📢 Jarmarki i targi świąteczne w Warszawie w 2023 roku. Lista wszystkich marketów w tym sezonie. Tam kupisz prezenty i ozdoby Jarmarki i targi świąteczne w Warszawie w 2023 roku. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. W stolicy zaczynają pojawiać się daty bożonarodzeniowych jarmarków, marketów i kiermaszów, które odbędą się w mieście. Będzie ich naprawdę sporo. Niektóre są weekendowe, inne zostaną z nami na cały grudzień. Każdy znajdzie coś dla siebie. Kliknij w zdjęcie, aby poznać szczegóły - godziny otwarcia i adresy jarmarków i targów świątecznych w Warszawie w 2023 roku.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie otwarty. Drożyzna w budkach na Podwalu. Tyle kosztuje grzaniec, herbata, oscypki i inne smakołyki W piątek, 25 listopada 2023 wystartował wielki Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu w Warszawie. Na otwarciu pojawiły się tłumy warszawiaków. Mieszkańcy muszą sięgnąć głęboko do kieszeni, jeśli chcą coś kupić. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za grzańce, gorącą herbatę, grillowane oscypki i inne rzeczy w budkach jarmarkowych na Starym Mieście. W galerii znajdziecie cenniki niektórych miejsc.

📢 Slow Weekend w Warszawie. Stadion Narodowy zamieni się w wielki market z prezentami. Zbliżają się kultowe targi 9 i 10 grudnia przestrzenie Stadionu PGE Narodowego wypełnią się blisko 200 polskimi markami, oferującymi produkty w duchu "slow”. Najwolniejsze targi tej zimy, czyli organizowany od blisko 10 lat Slow Weekend, to idealna okazja na poszukiwanie prezentów. Miłośnicy zakupów znajdą tu m.in. odzież, kosmetyki i różnego rodzaju akcesoria. Dla odwiedzających zaplanowano też masę atrakcji, warsztatów oraz strefę z jedzeniem. 📢 Imprezy w Warszawie 1 - 3 grudnia. Co robić w weekend w stolicy? Przegląd najciekawszych wydarzeń Imprezy Warszawa 1, 2, 3 grudnia 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w pierwszy grudniowy weekend w stolicy? Jeśli planujecie zostać w mieście to czekają na Was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 1, 2, 3 grudnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i rozpocznij przegląd.

📢 Najśmieszniejsze memy o Warszawie i jej mieszkańcach. To prawdziwe perełki Internetu Memy o Warszawie bawią niezmiennie od lat. Obrazki okraszone śmiesznymi opisami to coś, co internautom nigdy się nie znudzi. Dowodem na to są coraz to nowsze pomysły, przedstawiające w humorystyczny sposób zarówno bieżące wydarzenia, jak i uniwersalne tematy. Idealnym obiektem do tego typu żartów jest stolica. Czy jej mieszkańcy potrafią się śmiać z samych siebie? Przekonajcie się. W poniższej galerii przedstawiamy najlepsze memy związane z Warszawą, jakie udało nam się znaleźć w sieci.

📢 Magiczny Botaniczny 2023. Ogród UW rozbłysnął milionem świateł. Tak wygląda najbardziej magiczne miejsce w Warszawie "Magiczny Botaniczny" po raz trzeci zagościł w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W sobotę 11 listopada 2023 roku otwarto niepowtarzalną wystawę świateł inspirowaną czterema żywiołami: ogniem, wodą, powietrzem i ziemią. Iluminację będzie można podziwiać do 25 lutego. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wygląda tegoroczna odsłona Ogrodu Świateł.

📢 Komornicy wyprzedają samochody. Wśród propozycji perełka motoryzacji. Najciekawsze licytacje na Mazowszu Licytacje samochodów osobowych w Warszawie i okolicach, ale też miastach, do których dojazd z Warszawy jest wygodny i szybki. W listopadzie komornicy opublikowali najnowsze oferty, dzięki którym można znaleźć dobre auto za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy te najciekawsze. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć szczegóły, poznać marki samochodów, rok produkcji i cenę wywoławczą. 📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Ostatnie pożegnanie aktora. Artysta spoczął na warszawskim cmentarzu W środę 29 listopada odbył się pogrzeb Macieja Damięckiego. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie. W ostatniej drodze popularnemu aktorowi towarzyszyli członkowie rodziny i przyjaciele. Artysta mający na koncie kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych, zmarł 17 listopada w wieku 79 lat.

📢 Przepiękna kawiarnia EL&N London w Warszawie. To najbardziej instagramowy lokal w stolicy. Tak jest w środku EL&N London, Warszawa. W tym roku w stolicy otworzyło się sporo nowych miejsc, ale to szczególnie zachwyca. W Westfield Arkadia możecie już odwiedzić najbardziej instagramową kawiarnię w naszym mieście - EL&N London. Kultowy różowy lokal zadowoli zarówno Wasze kubki smakowe, jak i zmysł estetyczny. Z tej kawiarni nikt nie wychodzi bez choćby jednego zdjęcia! Szczegóły poniżej.

📢 Pierwszy sklep OD Store otwarty w Warszawie. Co oferuje słynna włoska sieciówka? Oto asortyment OD Store wchodzi do Polski. Pierwszy sklep włoskiej sieci właśnie otworzył się w jednym z centrów handlowych w Warszawie. Oferuje przede wszystkim słodycze, ale także napoje, słone przekąski czy inne desery. Znajdziecie tu m.in. słynne chrupki Takis, napoje Prime, praliny Baci i gryzaki Alex Theory. Sprawdźcie w artykule poniżej, jakie dokładnie produkty oferuje sklep oraz ich ceny.

📢 Świąteczna iluminacja Warszawy 2023. Wiadomo, kiedy uroczyste zapalenie choinki Świąteczna iluminacja w Warszawie 2023. Na Krakowskim Przedmieściu trwa instalacja tegorocznych ozdób świątecznych. W tym roku iluminacja zmieni swój wygląd i zabierze mieszkańców w sentymentalną podróż do lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Iluminacja zostanie włączona 6 grudnia. Zapalenie choinki odbędzie się dzień później. 📢 Kolejna edycja Adoptuj Warszawiaka za nami. Na Kopie Cwila można było spotkać 102 psy. Wszystkie szukają nowych domów W niedzielę 26 listopada 2023 odbyła się piękna akcja Adoptuj Warszawiaka. W parku Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) wolontariusze spacerowali z psami ze schroniska, które poszukują swojego domu i nowych opiekunów. W tym czasie była również okazja do tego, by porozmawiać o adopcji czworonogów. Wybraliśmy się na miejsce, by pokazać Wam najpiękniejsze psy za schroniska.

📢 Tajemniczy tunel pod Pałacem Saskim w Warszawie. Wiąże się z nim pewna ciekawostka Pod Pałacem Saskim zbudowano tajemniczy tunel. Liczył 45 metrów i powstał w latach 30. Okazało się, że służył... Agencji Wywiadu. Eksploratorzy z kanału "Urbex History" przeszli się tajemniczym miejscem. Poznali też szczegóły dotyczące tajnego tunelu.

