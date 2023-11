Sala Kongresowa w końcu zostanie wyremontowana? "Wszyscy czekaliśmy na ten moment"

Jak obecnie wygląda Sala Kongresowa? Zajrzeliśmy do środka

Co jest do zrobienia?

Wkrótce mija dziesięć lat od rozpoczęcia remontu Sali Kongresowej. Na początku miał trwać dwa lata i kosztować 40 milionów złotych. Gdy w 2014 roku wykonawca zerwał fotele okazało się, że stan budynku jest fatalny. Kolejne lata to pasmo porażek, opuszczonych budów, odwołanych przetargów i braku pieniędzy. Finalnie, we wrześniu tego roku, Rada Warszawy ustaliła nowy budżet. Remont Sali Kongresowej - dawniej najważniejszego obiektu kulturalnego w Warszawie - pochłonie 393 miliony złotych.

Kiedy ruszy remont?

- Wykonawca zapewnia nas, że może wejść już jutro. Wszyscy chcemy, żeby Sala Kongresowa odzyskała blask sprzed lat. Dzisiaj podpisujemy umowę na remont za 393 mln zł. Sala będzie w tym samymi stylu, w którym była, ale dużo nowocześniejsza. Myślę, że w 2026 roku wejdziemy do niej stali Kongresowej - powiedział Trzaskowski.

Sala Kongresowa po remoncie będzie mogła pomieścić 2,6 tys. osób. To o dwieście mniej niż wcześniej. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania widowni do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz wymogów przeciwpożarowych. Remont nadzoruje konserwator zabytków.

Jak słyszymy, zakres prac jest ogromny. Dotyczy sześciu kondygnacji (z czego dwie to techniczne, a jedna jest pod ziemią). Wyremontowana zostanie nie tylko sala główna, ale także dwie duże sale konferencyjne i aż dwanaście mniejszych saloników. Poza tym na -1 ponownie działać będzie klub z zapleczem gastronomicznym.

Ostatnie wydarzenie na Sali Kongresowej odbyło się 13 lipca 2014 roku. Swój koncert zagrała wtedy brytyjsko-gruzińska wokalistka Katie Melua. Później rozpoczęły się przygotowania do remontu. Od tego czasu w "Kongresówce" nie odbyło się żadne istotne wydarzenie. Jak wygląda sala po ponad dziewięciu latach od tego koncertu?

W środku zerwano posadzkę z korytarzy. Widać, że część instalacji została wymieniona. Największa "dziura" znajduje się na widowni. Zerwano stąd fotele i skuto część podłogi. "Wypatroszono" też scenę oraz elementy dachu. Wbrew wcześniejszym informacjom, Sala Kongresowa jest obecnie podłączona do prądu.

Odpowiedzialność za dekadę opóźnienia

Nim rozpoczęto remont "Kongresówki" przez trzy lata przygotowywano dokumentację. Ta praca poszła na marne, bowiem tuż po rozpoczęciu prac okazało się, że konieczny jest generalny remont m.in. widowni. Wtedy szefową Pałacu Kultury i Nauki (pod który podlega Sala Kongresowa) była Ewa Kawecka-Włodarczak. W 2015 roku zastąpiła ją Renata Kaznowska (obecna wiceprezydent Warszawy). Po roku jej obowiązki przejął Rafał Krzemień, który szefuje spółce do dziś. Czy któryś z prezesów powinien ponieść odpowiedzialność za dziesięć lat opóźnienia w remoncie? Zapytaliśmy o to Rafała Trzaskowskiego.

- Wszyscy znamy tę historię, która ciągnie się od 2014 roku. Od kiedy zostałem prezydentem robiliśmy wszystko, żeby przygotować koncepcję przebudowy. Potem piekielnie skomplikowaną dokumentację, co też zostało zrobione. Nie ukrywam, że to była trudna decyzja jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. Mieliśmy w budżecie miasta na tę inwestycję nieco ponad 100 milionów. Okazało się, że potrzeba znacznie więcej. Kilka razy zwiększaliśmy tę sumę. Spodziewając się, że sytuacja - po zmianie władzy - radykalnie się poprawy, podjęliśmy decyzję, że projekt musi być zrealizowany - odpowiedział prezydent Warszawy. Nie odniósł się jednak wprost do odpowiedzialności konkretnych osób za przeciągający się remont.