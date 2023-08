Tajemniczy Park Morysin w Warszawie. Ukryty ogród z niesamowitą historią. Mało kto zna to miejsce

Morysin - angielski park Potockich

W okresie międzywojennym, gdy dobra wilanowskie przeszły w ręce Branickich, budowle w parku Morysin poddano wielu zabiegom konserwatorskim. Dlatego też do 1944 r. dotrwały one w dobrym stanie. Potem było gorzej.

Ruina Morysina

Co dalej z parkiem w Morysinie?

Od przeszło 20 lat tereny parku w Morysinie podlegają dwóm podmiotom - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (zarządza on większą częścią parku), a także Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (podlega jej cześć terenu, gdzie znajduje się neogotycka brama). W 1996 r. założenie parkowe zostało przekształcone w rezerwat przyrody, a w 2012 r. władze miejskie włączyły je w obszar Wilanowskiego Parku Kulturowego. To powoduje, jak wyjaśnia nam dr inż. Maciej Żołnierczuk z muzeum wilanowskiego, że prowadzenie wszelkich prac rewitalizacyjnych w Morysinie jest w całości uzależnione od decyzji kilku podmiotów - organów ochrony środowiska, organów ochrony przyrody i władz gminnych. Na ten skomplikowany układ decyzyjny nakłada się jeszcze brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pałacu w Wilanowie i parku w Morysinie (jego uchwalenie jest planowane na 2022 r.). Wszystko to powoduje, że póki co szerzej zakrojone prace rewitalizacyjne na terenie parku nie mogą być prowadzone. W ostatnich miesiącach poprawiono zarastające ścieżki i postawiono tablice informacyjne dotyczące obiektów przyrodniczych.