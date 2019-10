Tężnia solankowa w przedszkolu. Ekologiczny pomysł w jednej z placówek na Bemowie. Dzieci mają też "Smykogród" [ZDJĘCIA]

- Jestem dyrektorem Przedszkola nr 222 na warszawskim Bemowie. Od września tego roku w ogrodzie przedszkolnym jest tężnia solankowa. To pierwsza tężnia solankowa w przedszkolu w Warszawie, a nie wiem czy nie jest to pierwsza tężnia solankowa w przedszkolu w Polsce - napisała w liście do nas dyrektorka, Pani Katarzyna

Ciszewska-Pawińska.

Jak podkreśla, tężnia solankowa pełni bardzo ważną rolę w profilaktyce zdrowia dzieci. W dobie zanieczyszczonego powietrza takie rozwiązanie zapobiega chorobom układu oddechowego. - Moje przedszkolaki korzystają z tężni solankowej za każdym razem kiedy wychodzą do ogrodu przedszkolnego - dodaje.