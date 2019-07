Waglewski: Powstanie było mrzonką. Marzeniem, które nie mogło się spełnić

Poznałem go bardzo niedawno, samo muzeum obejrzałem po raz pierwszy dopiero w ostatnich miesiącach - i chapeau bas za to, co on z nim zrobił. Drugie chapeau bas za to, że zatrudnia w muzeum głównie ludzi młodych, a trzecie - za jego starania, by historia zaistniała w naszym życiu, także w wersji bigbitowej.

Niemcy okupowali Warszawę przez cztery lata - i w tym czasie mocno "dawali w kość", fizycznie i psychicznie, mieszkańcom miasta. To były lata koszmarnego zniewolenia, które naszym pokoleniom trudno zrozumieć, gdyż sami nigdy go nie doświadczyliśmy.

Nie było to jednak 200 tys., poza tym w PRL-u nie trzeba było walczyć z obcymi najeźdźcami, którzy na każdym kroku chcieli zniszczyć wszystko co polskie.

Skoro tak barwnie pan to ujął, to ziemię gryźli raczej powstańcy. Ja nigdy powstańcem szczęśliwie nie byłem i nie zamierzam... Pioseneczki czasem zdecydowanie najtrudniej napisać, i te, które wykorzystano w filmie "Zakazane piosenki" - a nie pioseneczki - przetrwały do dziś. Nie gryźliśmy więc niczego ani nikogo, a raczej staraliśmy się zachować pewną refleksję, która w owych wierszach pobrzmiewa. Jest w nich oczywiście wezwanie do boju, bo taki był w sumie cel poetyckiego konkursu Placówka '44, ale nieco zgaszone przez świadomość, że zryw to raczej ostatni. Tam już nie było wyboru, nie było innego wyjścia. "Przyśniła im się Polska" - jak napisał autor drugiej nagrody. Było to jednak coś na kształt mrzonki.

I to źle... Może się to zmienić, jeśli skupimy się na ludzkich emocjach, a nie na zimnej kalkulacji... za i przeciw. Brali w nim udział głównie ludzie młodzi, gdzieś w wieku moich synów i młodsi. Pracując nad tą płytą, zacząłem się zastanawiać: co sprawiło, że ta młodzież poczuła tak silny imperatyw do walki z Niemcami. To mnie zaintrygowało najbardziej i pod tym kątem myślałem o "Placówce".[/wytloczenie] Mam przy tym świadomość, że pytanie o to, czy chwycić za broń, czy też nie, może być niestety aktualne i w dzisiejszych czasach... Dlatego trzeba pytać, dociekać, przyglądać się temu, co było.

Powstanie znam tylko z opowieści, bowiem urodziłem się po nim, a jako "słoik" przeprowadziłem się tutaj, gdy miałem pięć lat. Do Warszawy mam więc stosunek bardzo osobisty. I bardzo ambiwalentny do posługiwania się historią o powstaniu w rozgrywkach politycznych.

Już się nawalczyłem, poza tym to była inna walka. Teraz mówimy o realnym zagrożeniu życia. Podejrzewam, że trzeba znajdować się pod naprawdę gigantyczną presją, obawiać się o życie najbliższych, by znaleźć w sobie determinację każącą walczyć. Patriotyzm najbardziej do mnie przemawia w kategoriach mikro, gdy dotyczy życia mojego, mojej rodziny, przyjaciół. Nie przemawiają do mnie patriotyczne argumenty w skali makro - walki za sprawę...Bo spraw, jak widać, słychać i czuć, u nas pod dostatkiem.

Mówi to człowiek, który pięć lat temu wydał płytę "Wszyscy muzycy to wojownicy"?

W czasach komunizmu powstańców na długie lata wsadzano do więzień. Teraz mamy przegięcie w drugą stronę, atakuje się osoby, które mają wątpliwości dotyczące sensu powstania. Ale to są sytuacje bardziej z kategorii propaganda niż historia czy sztuka.

Tak. Ale rozmawiając o powstaniu, nie można zapomnieć także o tym, że Niemcy rozstrzelali niemal 180 tys. cywilów, warszawiaków - tylko za to, że inni warszawiacy rozpoczęli powstanie. Tych ofiar było dużo więcej niż osób, które zginęły w czasie walk. I to wszystko sprawia, że sens owego powstania nie daje się tak łatwo poddać jednoznacznej ocenie.

Nie, nie szukam. Jak mówiłem wcześniej, historia trącąca propagandą mnie nie interesuje.

Ale zajął się Pan historią.

Zająłem się ludźmi, którzy - chcąc nie chcąc - w kołach historii się znaleźli. Zafascynował mnie choćby życiorys Jerzego Korszyńskiego, który wygrał w tym powstańczym konkursie poetyckim.

Co było tak frapującego w jego życiu?

To właściwie gotowy scenariusz filmowy. Ten człowiek naprawdę nazywał się Zbigniew Hegenbart, jego matka była Polką, a ojciec Niemcem. On urodził się w Łodzi. Gdy wybuchła wojna, groziło mu wcielenie do Wehrmachtu. Wtedy on uciekł do Warszawy i wyrobił sobie fałszywe dokumenty na nazwisko Korszyński. Potem walczył w powstaniu, zwyciężył w konkursie poetyckim - i to wszystko w wieku 18 lat.

Mówi Pan, jakby zginął.

Przeżył. Zaraz po wojnie ukończył wydział prawa. Ale w 1948 r. trafił na siedem lat do więzienia pod zarzutem działalności dla nielegalnej organizacji, był żołnierzem AK. Miał wówczas 23 lata. W więzieniu dowiedział się o powstańczej łączniczce, o której opowiadał mu jego dowódca, razem z którym był osadzony. Nigdy jej nie widział, ale zaczął do niej pisać listy - później nawet wzięli korespondencyjny ślub. Gdy ona po 15 latach wyszła z więzienia, zamieszkali razem.Skończyła socjologię, zrobiła doktorat. Jednak ze swoją "przeszłością" życie w PRL-u mieli niełatwe. W latach 70. Korszyński dostał zaproszenie na sympozjum naukowe do Francji. Pojechali we dwójkę, a w drodze powrotnej zdecydowali się zostać w Niemczech, gdzie Korszyński wrócił do dawnego nazwiska Hegenbart. Niezwykła historia, prawda? Ona mnie dosłownie wbiła w ziemię. Właśnie tego typu niewiarygodne sploty wydarzeń najbardziej mnie pociągały przy pracy nad "Placówką '44".