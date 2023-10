Warszawski Bar Mleczny. Daniel z "Kuchennych rewolucji" poszedł za ciosem. 22-latek otworzył lokal po sąsiedzku

Co ciekawe, słynna restauratorka nie przeprowadziła "Kuchennych rewolucji" bezpośrednio w lokalu, a w sąsiednim "Barze Koperkowym". Zmiany, które przeprowadziła po sąsiedzku wystarczyły, by Warszawski Bar Mleczny przyciągnął do swoich wnętrz fanów rodzimej, prostej kuchni.

Chociaż miejsce to funkcjonuje na gastronomicznej mapie stolicy zaledwie kilkanaście miesięcy, to zdążyło zgromadzić już sporą rzeszę stałych klientów. Na popularność baru złożyło się kilka czynników. Wśród nich z pewnością należy wymienić przystępne ceny, jak i jakość przygotowywanych dań. Te, mogłoby jednak smakować zupełnie inaczej, gdyby nie wiosenna wizyta złożona przez Magdę Gessler.

Daniel z Baru Koperkowego poszedł za ciosem. 22-latek otworzył lokal po sąsiedzku

Rok temu założyłem bar mleczny. Ludzie chwalili jedzenie, ceny, lokalizację, ale pomimo tego po jakimś czasie zauważyłem, że to jest nieopłacalny interes. Wtedy postanowiłem zaprosić panią Magdę. Moje zgłoszenie spotkało się z pozytywnym odzewem. Restauratorka przyjechała do mnie i pierwsze co powiedziała to to, że mamy za mało stolików. Stwierdziła, że lokal potrzebuje rewolucji i oznajmiła nam, że możemy zrobić tutaj coś więcej niż tylko bar mleczny - opowiada w rozmowie z naszym portalem Daniel.

Nie tylko Bar Koperkowy. Daniel z "Kuchennych Rewolucji" prowadzi też inny lokal Krzysztof Jedynak

Przemiana baru mlecznego w restaurację miała miejsce w kwietniu tego roku. To właśnie wtedy odbywały się zdjęcia do odcinka "Kuchennych Rewolucji", który w sieci oraz telewizji został wyemitowany we wrześniu. Właściciel "Baru Koperkowego" opowiedział nam, że już same wiosenne zmiany spowodowały, że lokal zaczęło odwiedzać coraz więcej gości.