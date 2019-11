Weekendowe utrudnienia w ruchu, 8-10 listopada. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w dwóch dzielnicach

Frezowanie Połczyńskiej

W weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię ul. Połczyńskiej. Nowy asfalt pojawi się na południowej jezdni (w kierunku centrum) na odcinku od ul. Rotundy od Dźwigowej. Na czas remontu, od piątku, 8 listopada od godz. 22.00 do poniedziałku, 11 listopada do godz. 4.00, zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Dźwigowej. Autobusy linii: 105, 197, 713, 743, N52 i N42 będą jeździły objazdami: