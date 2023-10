Wszystkich Świętych w Warszawie 2023. Władze stolicy zapowiadają zmiany w organizacji ruchu. Na ulice wyjadą kolejne linie cmentarne Michał Mieszko Skorupka

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada mieszkańcy stolicy jak co roku tłumnie wybiorą się na warszawskie cmentarze, by odwiedzić groby swoich bliskich. Stołeczny Ratusz poinformował, że tradycyjnie zadba o to, aby usprawnić dojazd do nekropolii. Już od soboty 28 października, uruchomione zostaną kolejne, specjalne linie cmentarne. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu w pobliżu cmentarzy. Szczegóły poniżej.