Zabytkowy dworzec w Sochaczewie zmodernizowany. Ma być jedną z wizytówek miasta. Przebudowę nadzorował konserwator zabytków

– Inwestycje dworcowe, które realizujemy jako Polskie Koleje Państwowe S.A., istotnie wpływają na jakość podróży oraz na to, jak postrzegana jest kolej, a dziś ma to duże znaczenie, bo z usług kolei korzysta coraz więcej osób. W 2022 roku odnotowaliśmy rekordową liczbę pasażerów (342,2 mln osób), co jest najlepszym wynikiem od ponad 20 lat. W Grupie PKP inwestycje prowadzimy w taki sposób, by podróż była wygodna, intuicyjna na każdym etapie: od zaplanowania jej poprzez znalezienie połączenia, kupno biletu, przyjście na dworzec po samą jazdę pociągiem. Dworce po modernizacji, takie jak ten w Sochaczewie, stają się również bramami miast, ich wizytówkami. Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że taki jest również ten dworzec – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.