Zamek Królewski w Warszawie poszerzył zbiory o "Madonnę z Dzieciątkiem". Dyrektor placówki zapowiedział pięć wyjątkowych wystaw

Dodał, że dzieło będzie wystawiane w tworzonym obecnie gabinecie poświęconym sztuce włoskiej XIV i XV wieku.

Dzięki subwencji rządowej i wsparciu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Banku PKO BP udało się nabyć ten wspaniały obraz do zamkowej kolekcji. Z całą pewnością jest to jeden z najważniejszych nabytków w polskim świecie muzealnym w ciągu ostatnich dziesięcioleci. To dzieło absolutnie wyjątkowe. Pokazujemy go, ponieważ od tego momentu staje się on własnością całego społeczeństwa - wyjaśnił Fałkowski.