Zieleń Warszawska. Ponad 120 tys. nowych drzew, bankomat nasion, park kieszonkowy i nowe aplikacje. Ogrodnicy podsumowali 2019 rok

Mieszkańcy kreują miasto

Zarząd Zieleni podkreśla, że większość inicjatyw i nowych miejsc powstało dzięki warszawiakom i ich zaangażowaniu w konsultacje społeczne. W ubiegłym roku odbyło się kilkadziesiąt spotkań na terenie całego miasta. Przykładem jest akcja „Zielone Ulice”. – Dzięki przeprowadzonym przez nas konsultacjom już w przyszłym roku zieleń wzdłuż ul. Grochowskiej, Grójeckiej, Dąbrowskiego, Grenadierów i Wąwozowej zyska nowe oblicze - przekazuje zarząd. Popularną akcją była także „Gdzie postawić Państwu ławkę”. – W ramach konsultacji, razem z mieszkańcami szukaliśmy miejsc do stawiania „ławek warszawskich”. W 2019 r. odbyło się łącznie 35 spacerów badawczych, postawiliśmy 55 ławek na Pradze-Północ. Od 2018 r. do końca 2019 r. łącznie postawiliśmy 571 sztuk nowych ławek dla mieszkańców - czytamy w podsumowaniu.

Bank nasion, park kieszonkowy i hamaki w parku

Zarząd Zieleni przypomina także o zrealizowanych projektach w 2019 roku. Zalicza się do nich m.in. bankomat nasion. - To wyjątkowo popularna wśród mieszkańców inicjatywa popularyzująca ideę tworzenia łąk kwietnych, w ramach której udostępnialiśmy nieodpłatnie nasiona do nasadzeń - mówią ogrodnicy. Inny projekt to park kieszonkowy przy przystanku autobusowym przy ul. Glebowej. - Czekając na autobus możecie odpocząć wśród zieleni! - zachęcają urzędnicy. I dodają, że w ubiegłym roku udało się także uruchomić kilka placów zabaw różnego formatu.- Wykonaliśmy i oddaliśmy do użytkowania 3 nowe place zabaw na Skwerze Słoweńskim, w Parku Ujazdowskim, w Parku Sieleckim (tzw. plac zabaw dla dorosłych), postawiliśmy także nowe urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami na placu zabaw w Parku Praskim, a na Mokotowie stworzyliśmy „Integracyjny zakątek” ze stołami do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz gier planszowych - wylicza Zarząd Zieleni.