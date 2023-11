Coraz bliżej zakończenia remontu Marszałkowskiej. Zmiany na jezdni i chodniku. Do tego ponad 60 nowych drzew Kamil Jabłczyński

Ta przebudowa to element większego projektu zmian na jednej z głównych arterii Warszawy. Początkowo zmiany wzbudzały kontrowersje, bo parkowanie przeniesione zostanie na prawy pas jezdni. To jednak wpisuje się w obecną strategię miasta - zwężania ulic, co ma przełożyć się na mniejszą liczbę aut wjeżdżających do centrum. Zamiast tego ratusz zachęca do wybierania komunikacji miejskiej czy rowerów. Dzięki tym zmianom, jak informuje miasto, na Marszałkowskiej pojawi się też mnóstwo nowych drzew.