II linia metra na Targówku. Znamy prawdopodobną datę otwarcia nowych stacji

Budowa stacji II linii metra: C16 Szwedzka, C17 Targówek Mieszkaniowy i C18 Trocka zakończyła się w maju 2019. Ze wstępnych, optymistycznych prognoz wynikało, że metrem pojedziemy jeszcze w sierpniu. Tak się nie stało. Problem pojawił się na etapie odbiorów, które miały zostać wykonane w ciągu następnych kilku miesięcy (w przypadku bielańskich stacji oddanych to użytku w 2008 r. procedura ta trwała trzy miesiące). Zanim metro pojedzie na Targówek, konieczne jest uzyskanie pozwoleń na użytkowanie wszystkich trzech stacji oraz wentylatorni. Część odbiorów - w tym te przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną - udało się wykonać w terminie. Następnie inwestor miał złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Urząd Wojewódzki stwierdził wówczas, że dostarczona dokumentacja była niekompletna. – Po sprawdzeniu dostarczonych wniosków o pozwolenie na użytkowanie MWINB stwierdził istotne braki w dokumentacji i wezwał Inwestora do ich uzupełnienia. Wśród stwierdzonych braków i nieścisłości w dokumentacji złożonej przez Inwestora jest brak m.in.: oświadczeń kierowników budowy, protokołów badań i sprawdzeń, rysunków w projekcie budowlanym zawierających zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestycji – poinformowała rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Z najnowszych informacji wynika, że po spotkaniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego i wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery nt przyspieszenia prac zmierzających do otwarcia nowych stacji II linii metra w Warszawie, będziemy mogli pojechać nowym metrem jeszcze we wrześniu 2019. - Jest szansa otwarcia stacji II linii warszawskiego metra na Targówku w połowie września - zapowiedział wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Linia jest już gotowa trwają jej odbiory. Niektórzy wymieniają za bardzo prawdopodobną datę otwarcia weekend 22-23 września 2019.

- W dniach 26-28 sierpnia 2019 r. inwestor (Miasto Stołeczne Warszawa) uzupełnił wnioski o pozwolenie na użytkowanie dla trzech stacji (C16 Szwedzka, C17 Targówek, C 18 Trocka) i 3 wentylatorni szlakowych (V 16, V 17, V 18). Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po sprawdzeniu dokumentacji i potwierdzeniu kompletności złożonych wniosków, przeprowadza kontrolę obowiązkową w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzane są m.in. tunele, wejścia, windy, klatki schodowe, perony, pomieszczenia techniczne oraz instalacje i urządzenia niezbędne do obsługi stacji. Pozytywny wynik kontroli będzie podstawą do niezwłocznego wydania pozwolenia na budowę - czytamy w komunikacie wojewody mazowieckiego.