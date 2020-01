Inwestycje drogowe w Warszawie 2020. Co zostanie otwarte w tym roku?

Wokół węzła Lubelska

W sierpniu zakończy się trwająca od 2016 roku, warta ponad 80 mln zł, przebudowa Wału Miedzeszyńskiego. Najdłuższa ulica Warszawy na swoim wawerskim odcinku zostanie poszerzona do dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Ta inwestycja, podobnie jak trwająca przebudowa Traktu Lubelskiego (odcinek Zwoleńska – Borowiecka), to tak naprawdę przygotowania do otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).

POW na Wawer dotrze w grudniu 2020 roku. Jak usłyszeliśmy od rzeczniczki GDDKiA odcinek „C” drogi ekspresowej S2 ma być gotowy do końca roku. Będzie to 7,5 km szerokiej, trzypasmowej drogi, w ramach której powstają także dwa węzły: „Wał Miedzeszyński” oraz „Patriotów”. Za inwestycję wartą 560 mln zł odpowiada firma Warbud.