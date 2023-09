Najtańsze mieszkania na Mazowszu. W tych miastach m2 kosztuje "jedyne" 2 tys. zł. Nowy ranking miejscowości

W tych miastach na Mazowszu są najtańsze mieszkania

2000 zł za mkw.? Na Mazowszu to możliwe. Na podstawie rankingu opublikowanego przez portal Polskawliczbach.pl, powstała lista miast w województwie mazowieckim, w których najtaniej kupicie mieszkanie. Mowa o nieruchomościach na rynku wtórnym. W którym mazowieckim mieście warto ulokować oszczędności w nieruchomość? Jak długo trwa podróż ze stolicy Polski do tych miast? Sprawdziliśmy to. Po kliknięciu w zdjęcie poznasz wyniki. Oto ranking TOP 12 miejscowości na Mazowszu z najtańszymi mieszkaniami.