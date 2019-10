Poszukiwacze - Uwaga, śmieciarka jedzie, Warszawa. Genialna grupa na Facebooku dla każdego z nas

Wisła, Warszawa. Darmowe zajęcia sportowe 2019. Trenuj tabatę, padla, pływanie na desce SUP

Wisła, Warszawa. Nawet do połowy października 2019 można skorzystać z darmowych zajęć sportowych w Warszawie. Do wyboru są bardzo ciekawe dyscypliny, jak pływanie na desce SUP czy gra w padla, ale i tradycyjne - wspólne bieganie czy nordic walking. Terminy i szczegóły w artykule ...