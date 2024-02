Prasówka 4.02.2024 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W weekend 3 i 4 lutego odbywa się w Warszawie Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych. Wydarzenie zorganizowane zostało w przestrzeni Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Chmiel, jabłka i winogrona to temat przewodni podczas tych dni. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, co dzieje się teraz w sercu stolicy.

W sobotę w Warszawie odbył się casting do prestiżowego i najstarszego konkursu piękności w całej Polsce – a mianowicie do Miss Polonia. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W naszej galerii zobaczycie najpiękniejsze kobiety w Warszawie i okolicach, które rywalizują między sobą o koronę. Która z nich zwycięży?

W otoczeniu przyrody, zieleni i ciszy zamiast zatłoczonych ulic i gwaru miasta – tak woli mieszkać coraz więcej osób. Do tego dworkowa architektura, piękne wnętrza i luksus. To wszystko proponuje piękny dworek zlokalizowany zaledwie 40 km od Warszawy. Ekskluzywna nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Ile trzeba zapłacić, aby móc tam zamieszkać?

Kolejny etap protestu kupców z Marywilskiej 44 odbył się dzisiaj na Placu Bankowym. Chociaż ich dotychczasowy upór przyniósł częściowy skutek, w postaci niższej podwyżki czynszów, to planowane są kolejne rozmowy i nie składają broni. O co chodzi w konflikcie zarządu obiektu ze sprzedawcami? Opisujemy poniżej.

Wszechobecny róż, dżungla roślin i torty jak dzieła sztuki. Wszystko to znajdziecie w Tortelo - lokalu, który otworzył się w zeszłym roku na Ursynowie. Jest to pracownia cukiernicza połączona z kawiarnią, w której zjecie nie tylko przepyszne wypieki, ale także śniadanie czy lunch. Przy okazji nacieszycie się również wyjątkowym klimatem i wnętrzem. Sprawdźcie, co wyróżnia to miejsce w naszym artykule.

To jedno z największych i najbardziej ruchliwych rond w Warszawie. Jednocześnie przejazdy rowerowe w dużej mierze nie przystają do standardów dużego europejskiego miasta 2024 roku. Widać tutaj jeszcze raczej doraźne rozwiązania sprzed lat. Dlatego miasto po raz kolejny podejmuje próbę przebudowy Ronda Zesłańców Syberyjskich na bardziej przyjazne dla rowerzystów.

Wydano komplet decyzji środowiskowych dla linii kolejowej nr 85. To ma być pierwszy polski odcinek Kolei Dużych Prędkości - z Warszawy do Łodzi, wraz z węzłem przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Przy okazji sprawdzamy czasy dojazdu do CPK z poszczególnych rejonów Warszawy w porównaniu do lotniska na Okęciu. Szczegółową analizę wykonał w tej sprawie Jakub Kubajek, Data Scientist, absolwent SGH.

Każda epoka ma swój sznyt, swoją modę i charakterystyczne elementy. Dziś sięgamy do rozkwitu socjalistycznej polski, a więc od lat 60 do schyłkowego PRL. Jak ubierano się przed kilkoma dekadami w Warszawie? Co nosiło się na ulicach stolicy? Jakie elementy garderoby możemy zobaczyć do dziś? Co wróciło do mody, a co dziś nazwalibyśmy kiczem? Zapraszamy na kolejną podróż po ulicach Warszawy.

Imprezy Warszawa 2-4 lutego 2024. Jakie wydarzenia odbędą się w pierwszy weekend lutego w stolicy? Jeśli planujecie zostać w mieście to czekają na Was targi, kiermasze, koncerty, wystawy, świetlne pokazy i wiele więcej. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 2-4 lutego 2024. Co robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.