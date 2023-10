Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie targi przez cały weekend w Warszawie. Ponad 100 wystawców, rzemieślników i twórców ”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie targi przez cały weekend w Warszawie. Ponad 100 wystawców, rzemieślników i twórców Kultowe już wydarzenie powróciło do Warszawy. Targi Jestem Slow w edycji jesiennej trwają przez cały weekend w Elektrowni Powiśle. Jest to idealna okazja, aby odnowić swoją wiosenną garderobę - na miejscu zaprezentuje się 100 wystawców. Do kupienia będą również m.in. naturalne kosmetyki czy drobne elementy do odświeżenia wystroju domu. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Irlandzki gigant otworzył kolejny sklep w Warszawie. Oferuje ogromny wybór produktów w bardzo niskich cenach W Warszawie otwarto kolejny sklep oferujący dużą gamę produktów m.in. z branży spożywczej, drogeryjnej, papierniczej i dekoracyjnej. Punkt należący do irlandzkiej sieci jest piętnastym na terenie miasta. Mieszkańcy stolicy pokochali robić tam zakupy głównie ze względu na atrakcyjną ofertę cenową. O jakim sklepie mowa? Szczegóły poniżej.

📢 Eko targ zdrowej żywności i rękodzieła na Szmulkach. Wydarzenie dla całej rodziny. Ożywianie tej części miasta Przez cały weekend trwa "Eko Targ zdrowej żywności i rękodzieła na Szmulkach". Swoje produkty prezentują lokalni rzemieślnicy i producenci zdrowej żywności. Jest to kolejny pomysł na ożywienie bazarowego handlu na Pradze-Północ. W programie pokaz i warsztaty kulinarne oraz wiele atrakcji dla dzieci. Szczegóły w artykule poniżej.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zielony park zastąpił betonowy parking. Główne prace dobiegły końca. Kompleks Diuna przeszedł zaskakującą metamorfozę Zakończyły się najważniejsze prace modernizacyjne w kompleksie Diuna na warszawskim Służewcu. Całkowity remont przeszedł dziedziniec, który z ogromnego betonowego parkingu zmienił się w ogólnodostępne miejsce do odpoczynku, gdzie nie brakuje drzew i zielonych wzniesień. Powstały też ścieżki rowerowe, a temperatura nawierzchni kompleksu zmniejszyła się o około 15 stopni. Zobaczcie w naszej galerii, jak obiekt ten wygląda obecnie.

📢 Mężczyzna wszedł na pomnik smoleński. Miał grozić wysadzeniem się. Po ponad dwóch godzinach oddał się w ręce policji Niezidentyfikowany mężczyzna wszedł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który znajduje się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Jak można było usłyszeć nieoficjalnie, groził wysadzeniem się w powietrze. Ok. godziny 13:35 mężczyzna zszedł z pomnika. Specjalny oddział policyjnych pirotechników zbada przedmioty, które posiadał przy sobie. Z mężczyzną także prowadzone są już działania funkcjonariuszy. 📢 Wielka Farma Dyniowa powróciła do Arkadii. Labirynt, strefa edukacyjna, "instaspoty" i jesienne atrakcje Powraca niezwykle popularna w zeszłym roku atrakcja w warszawskim centrum handlowym. W kilku dni, w związku z trwającym sezonem na dynie, w Westfield Arkadia można odwiedzać Farmę Dyniową. Atrakcja wygląda przepięknie, jest bezpłatna i można ją odwiedzić codziennie od godz. 10.00 do 22.00. Co dokładnie możemy tam zobaczyć i jakie atrakcje na nas czekają? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Wilanów rozbłysnął milionami świateł. Wystartował Królewski Ogród Światła 2023 w Warszawie. Pałac znów zachwyca Królewski Ogród Światła ruszył z sezonem 2023/2024. Mieszkańcy Warszawy oraz goście odwiedzający stolicę mieli okazję wziąć udział w wielkiej iluminacji. Magiczna instalacja ponownie rozbłysła milionem świateł przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W tym sezonie Ogród Światła powrócił z całkiem nową ekspozycją. Zobacz w naszej galerii zdjęcia z wyjątkowej inauguracji Królewskiego Ogrodu Światła. 📢 Imprezy Warszawa 14 - 15 października. Przegląd najciekawszych wydarzeń na weekend. Będzie się działo! Imprezy w Warszawie 14 - 15 października. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, imprezy plenerowe czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 14 - 15 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

📢 Piekarnia Rajcherta na warszawskiej Pradze została wykupiona przez miasto. Zabytek przejdzie modernizację Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi-Południe w Warszawie poinformował o planowanej modernizacji budynków piekarni Rajcherta u zbiegu Grochowskiej i Wiatracznej. Inwestycja będzie możliwa dzięki temu, że władze dzielnicy skorzystały z prawa pierwokupu obiektu. Budynek, który jest zabytkiem, po remoncie ma pełnić funkcję społeczno-kulturalną. 📢 Akcja antyterrorystów w Warszawie. Mieszkańcy Saskiej Kępy słyszeli "strzały lub wybuchy". Stołeczna policja: to nie nasza akcja Antyterroryści, policjanci, psy tropiące oraz pirotechnicy wzięli udział w operacji, jaka w czwartek w godzinach popołudniowych miała miejsce na warszawskiej Saskiej Kępie. Świadkowie zdarzenia informują, że w trakcie akcji słychać było strzały lub wybuchy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas działań zatrzymano bardzo groźnego przestępcę. 📢 Szpital Czerniakowski w Warszawie uruchomił oddział chirurgii onkologicznej. Lekarze będą w nim operować m.in. raka piersi i skóry W Szpitalu Czerniakowskim na warszawskim Mokotowie został uruchomiony oddział chirurgii onkologicznej. W placówce będą wykonywane m.in. operacje nowotworów piersi, skóry i przewodu pokarmowego. Otwarcie nie bez powodu odbyło się w październiku. To właśnie w tym miesiącu, od kilkudziesięciu lat na całym świecie, odbywa się kampania polegająca na walce z rakiem piersi.

📢 Przestępcy poszukiwani w Warszawie. Kradną, biją, niszczą. Policja szuka tych osób Rozboje, kradzieże, oszustwa i włamania. Osoby na zdjęciach w naszej galerii są poszukiwane przez warszawską policję za te i wiele innych przestępstw. Stołeczni policjanci proszą mieszkańców o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych osób. Rozpoznajesz ich? Skontaktuj się z policją. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia poszukiwanych.

📢 Zaginięcie dwóch nastolatek na Mazowszu. Oliwia i Daria ostatni raz widziane były 9 października. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Policja poszukuje Oliwii Dutkiewicz i Darii Natzke - nastolatek, które w poniedziałek 9 października opuściły teren placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gostyninie i do tej pory nie nawiązały kontaktu z wychowawcą. Funkcjonariusze opublikowali w sieci rysopis oraz zdjęcia zaginionych. Mundurowi zaapelowali do wszystkich osób, które mogą wiedzieć, gdzie przebywają 15-latki, o pilny kontakt.

📢 Nawet 10 tys. zł pensji bez doświadczenia. Tyle może zarabiać student w Warszawie. Aktualne oferty pracy Studenci to grupa społeczna, która często zmaga się z trudnościami finansowymi i poszukuje możliwości zarobku w trakcie nauki. Dla wielu z nich praca w trakcie studiów to nie tylko sposób na poprawienie swojego budżetu, ale także okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Warszawa oferuje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia dla studentów w różnych sektorach. Przyjrzyjmy się niektórym z dostępnych stanowisk oraz ich zarobkom. 📢 Najtańsze kawalerki w Warszawie. Ile trzeba zapłacić za samodzielne mieszkanie w stolicy? Warszawa to miasto, które przyciąga ludzi z różnych zakątków Polski i świata. Jednak znalezienie odpowiedniego mieszkania w stolicy może być wyzwaniem, szczególnie jeśli budżet nie jest zbyt obszerny. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy marzą o życiu w Warszawie, ale zależy ci na ekonomicznym wynajmie, mamy dla ciebie dobre wieści. W naszym przeglądzie najtańszych kawalerek w Warszawie zobaczysz przystępne cenowo oferty wynajmu niewielkich mieszkań.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż. "Za grosze" kupicie je na Mazowszu. Najlepsze oferty w październiku 2023 Województwo mazowieckie, znane ze swojego malowniczego krajobrazu, bogatej historii i dynamicznie rozwijających się miast, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla tych, którzy marzą o życiu w otoczeniu natury, z dala od miejskiego zgiełku. Jednym z najważniejszych elementów tej urokliwej scenerii są drewniane domy, które harmonijnie wkomponowują się w malowniczy krajobraz Mazowsza. Ile trzeba zapłacić za drewniany dom w pobliżu Warszawy? Przejdź do galerii, aby zobaczyć oferty.

📢 Ponad milion klocków LEGO w jednym miejscu. W Warszawie otwarto niezwykłą wystawę. Ogromne wrażenie robi 7-metrowy Titanic 120 modeli, w tym 7,5-metrowy Titanic, ogromny 3-metrowy Zeppelin - czekają na fanów klocków Lego w centrum handlowym Westfield Arkadia. Wystawa Travelling Bricks to niezwykły świat zbudowany w całości z klocków przenosi odwiedzających w niesamowitą podróż przez 5 stref: Ziemi, Wody, Powietrza, Kosmosu i Strefę Zabawy.

📢 Wystawa ,,Picasso" w Warszawie. W Muzeum Narodowym można zobaczyć ponad 100 prac hiszpańskiego artysty Od czwartku 12 października w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wystawę ,,Picasso". Miłośnicy sztuki i twórczości hiszpańskiego artysty mogą zobaczyć ponad 120 jego prac: grafik, ceramiki i ilustracji książkowych. Większość będzie prezentowana w Warszawie po raz pierwszy i pochodzi z kolekcji Museo Casa Natal Picasso w Maladze. Wystawa będzie czynna do połowy stycznia przyszłego roku. 📢 Kawiarnia Nowy Świat wraca do Warszawy. W ofercie wystawa, zajęcia jogi i mini festiwal Na Nowy Świat w Warszawie wraca legendarny lokal. To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie stolicy, choć od dawna miejsce to świeciło pustkami. Już od najbliższej soboty mieszkańcy miasta oraz turyści będą mogli skorzystać z ciekawych projektów artystycznych.

📢 Budowa metra na Karolin. Pod ziemią dokonano zaskakującego odkrycia. Ratusz pokazał zdjęcia znaleziska Budowa drugiej linii metra na Karolina przynosi nowe odkrycia. Na terenie inwestycji na Bemowie pracują obecnie nie tylko budowniczowie, ale również archeolodzy. Stołeczny ratusz informuje o niezwykłych odkryciach z przełomu XIX i XX wieku. Znalezisk może być jednak więcej.

