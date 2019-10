Spar w Blue City. Pierwszy w Warszawie sklep holenderskiej sieci. Otwarcie w listopadzie

Spar wchodzi do Warszawy. To założona w Holandii największa sieć franczyzowa na świecie. Do tej pory otwarto prawie 13 tysięcy sklepów Spar, teraz przyszedł czas na pierwszy w Warszawie.

Spar Group w październiku oficjalnie przejął zmagającą się z problemami finansowymi sieć delikatesów Piotr i Paweł. Sklepy wkrótce będą zmieniać szyldy, a często także przechodzić remonty. Na pierwszy ogień poszła placówka w warszawskim Blue City. W listopadzie tego roku pojawi się tam pierwszy sklep w Warszawie, pod marką Eurospar (to Spar dla klientów z zasobniejszym portfelem), który będzie miał powierzchnię 2,5 tys. mkw.

- Centrum handlowe Blue City to świetna lokalizacja dla sklepu pod szyldem Eurospar. W Spar Group kładziemy nacisk na jakość oferowanych produktów, wysoki profil dostarczanych usług i szeroki wybór artykułów spożywczych – zarówno lokalnych, jak i z dalszych zakątków świata – mówi Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu spółki Wasz Sklep Spar.