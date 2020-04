Warszawa Wiatraczna. Nowy przestanek kolejowy i remont linii do Wawra. PKP uruchamia przetarg

Kolejarze zapowiadają remont linii nr 7. Prace na odcinku od Warszawy Wschodniej do Wawra mają ruszyć jeszcze w tym roku. Powstanie nowy przystanek - Warszawa Wiatraczna - a pozostałe zostaną wyremontowane. Na trasie dobudowane zostaną dwa nowe tory. To przygotowanie do przebudowy dalszej części linii otwockiej.

Rusza przetarg na długo oczekiwany remont. Kolejarze biorą się za linię numer 7, a konkretnie warszawski odcinek między Dworcem Wschodnim a Wawrem. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odświeżoną trasą przejedziemy w drugiej połowie 2022 roku, ponieważ wykonawca na zakończenie wszystkich prac będzie miał 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Największą zmianą będzie dobudowanie dwóch nowych torów od przystanku Warszawa Gocławek w kierunku Wawra. To „wyjście” pod nowy układ trasy do Otwocka, gdzie docelowo również będą cztery tory, po dwa dla ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Przypomnijmy, że dołożenie torowisk od Wawra do Otwocka budzi kontrowersje ze względu na konieczność wycięcia setek drzew. Ten odcinek na razie nie będzie realizowany, kolejarze skupiają się bowiem na części warszawskiej. zobacz galerię (7 zdjęć) Dworzec Zachodni do przebudowy. Kolejarze chcą podpisać umow... zobacz galerię (7 zdjęć) Nowy przystanek i remonty Na Pradze-Południe, w pobliżu szpitala na ul. Szaserów, powstanie nowy przystanek Warszawa Wiatraczna. Będzie on obsługiwał m.in. powstające w okolicach ul. Mińskiej osiedla mieszkaniowe oraz szpital. Powstanie peron wyspowy z wiatą, a także system informacji pasażerskiej. Wyremontowane zostaną także pozostałe przystanki. Warszawa Olszynka Grochowska zyska nową kładkę nad torami oraz windy. Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przystanek Warszawa Gocławek zostanie przesunięty bliżej nowego wiaduktu ul. Marsa, gdzie planowany jest węzeł przesiadkowy. Powstanie też przejście podziemne, a także schody i windy z dojściem na wiadukt. Modernizację przejdzie również przystanek Warszawa Wawer. Kolejarze zaproponowali odrestaurowanie wiaty oraz dodanie wind. Podobnie jak na pozostałych przystankach, dla podróżnych będzie zamontowany system informacji wizualnej i głosowej.** Flesz: Czy czeka nas największa susza od 100 lat? Wideo