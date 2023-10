Wybory parlamentarne 2023. Głosujący w Warszawie skorzystają z bezpłatnej komunikacji miejskiej

15 października na terenie całej Polski odbędą się wybory parlamentarne. W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w stolicy tym dniu. - Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet - przekazał włodarz miasta.

Wybory Parlamentarne 2023. Co zrobić, by głosować poza miejscem swojego zameldowania?

Wszyscy wyborcy, którzy planują głosować poza miejscem swojego zameldowania lub nie wiedzą jeszcze, gdzie oddadzą swój głos, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z powyższym dokumentem, można wziąć udział w wyborach na terenie całego kraju, za granicą oraz na polskim statku morskim.

Jak informuje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej, o tego typu zaświadczenie może ubiegać się każdy kto: Ukończył 18 lat

Posiada polskie obywatelstwo

Ma czynne prawa wyborcze

W dniu wyborów będzie przebywać poza terenem gminy, w której mieszka, przebywa na stałe lub jest w niej zameldowany Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w terminie od 1 września do 12 października w dowolnie wybranym urzędzie gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenia wydawane są od ręki w tym samym miejscu, w którym został złożony dokument.

Co istotne, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć samodzielnie lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę. Wspomniane upoważnienie powinno zawierać: Imię, nazwisko oraz PESEL wyborcy

Imię, nazwisko oraz PESEL osoby upoważnionej

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest bezpłatne. Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać na terenie Warszawy, a nie są w niej zameldowane na stałe, mogą w terminie od 1 września do 12 października dopisać się do listy wyborców. Wniosek w tej sprawie można złożyć we wszystkich stołecznych urzędach lub za pośrednictwem strony internetowej. Po wejściu w powyższy link, należy kliknąć w odnośnik "Złóż wniosek". Następnie użytkownicy zostaną przekierowani na stronę e-puap, gdzie będą musieli zalogować się do swojego konta. Zrobią to za pomocą: Profilu zaufanego

E-dowodu

Bankowości elektronicznej

Aplikacji mObywatel Po zalogowaniu się na konto e-puap, użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani do podstrony z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania. Wówczas należy podać adres, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów, oraz wypełnić pozostałe pola wniosku. Następnie należy podpisać dokument.

Duże zainteresowanie wyborami

Do 9 października w Warszawie do spisu dopisało się ponad 105 tys. osób. Ponad 38 tys. osób wystąpiło o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju na chwilę obecną to 327 720 - udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to 11,70 proc.