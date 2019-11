Zamkną stację metro Centrum? Wiele na to wskazuje

Winda Wedla w Warszawie. Pierwszy przeszklony szyb w stolicy, modernistyczna nowinka lat 30.

"Winda Wedla" w latach 30. robiła na warszawiakach ogromne wrażenie, nie tylko dlatego, że tego typu nowoczesne udogodnienia należały do rzadkości, lecz także dlatego, że była to pierwsza w stolicy zewnętrzna winda panoramiczna. Historyczny obiekt niestety nie dotrwał do naszych ...