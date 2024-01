Kamienica przy Wilczej 2/4. Jeden z najbardziej tajemniczych budynków w Warszawie. Owiany przerażającymi legendami

Przypominamy tekst z marca 2023 roku.

W stolicy nie brakuje adresów, które warszawiacy wolą omijać z daleka. Wszystko za sprawą złej sławy związanej z miejscowymi legendami. Jednym z takich miejsc jest kamienica Władysława Umiastowskiego, usytuowana nieopodal Alei Ujazdowskich, w warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Dokładny adres budynku to ul. Wilcza 2/4. Obiekt został wzniesiony w 1882 roku według projektu Jana Kacpra Heuricha. Po wojnie rozebrano oficynę kamienicy i usunięto większość elementów ozdobnych, w tym charakterystyczne hełmy na dachu. Niedawno budynek został odmalowany. To jednak nie jego zewnętrzny wygląd, a historie z nim związane, wyróżniają go na tle innych stołecznych kamienic.