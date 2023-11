Prasówka 12.11.2023 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Imprezy w Warszawie 10, 11, 12 listopada. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni upłyną pod znakiem wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Ale nie tylko! Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty czy targi. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 10 do 12 listopada 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

Marsz Niepodległości 2023. Jak co roku 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Znamy trasę i szczegóły 14. edycji największej manifestacji w Polsce. Sprawdźcie w artykule poniżej.