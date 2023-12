Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester w Warszawie, 2023. Impreza odbędzie się na Bemowie. Trwają przygotowania, przed urzędem stanęła wielka scena”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester w Warszawie, 2023. Impreza odbędzie się na Bemowie. Trwają przygotowania, przed urzędem stanęła wielka scena W 2023 roku w Warszawie nie odbędzie się miejski Sylwester. Jednak inicjatywę przejęła dzielnica Bemowo, która organizuje huczną imprezę dla mieszkańców stolicy. Przed gmachem Urzędu Dzielnicy ruszyły przygotowania do sylwestrowej zabawy. Trwa rozstawianie wielkiej sceny. W ostatnią noc tego roku wystąpi tam m.in. Beata Kozidrak i zespół Bajm. 📢 Najdroższe mieszkania i domy na sprzedaż w Warszawie. Ekskluzywne wnętrza i fenomenalne widoki kosztują majątek. Oto aktualne oferty Najdroższe mieszkania i domy na sprzedaż w Warszawie. 18, 25, a nawet 50 milionów złotych - tyle trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem najbardziej spektakularnych apartamentów i rezydencji w stolicy. Niesamowite widoki, ogromne powierzchnie, ogrody dachowe, baseny - to tylko niektóre z ich niewątpliwych atutów. Większość z tych imponujących nieruchomości znajduje się w Śródmieściu i na Mokotowie. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak wyglądają najdroższe mieszkania i domy w Warszawie.

📢 Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Ogromna inwestycja pod znakiem zapytania? Rafał Trzaskowski: widzę, że rząd chce się wycofać Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że rząd zamierza wycofać się z odbudowy Pałacu Saskiego. Włodarz stolicy niejednokrotnie podkreślał, że w mieście są ważniejsze potrzeby, dlatego powyższe plany uważa za słuszne. Zaskoczenia takimi słowami nie kryje Sławomir Kuliński, rzecznik państwowej spółki celowej Pałac Saski, który podkreśla, że nie miał w tej sprawie żadnej rozmowy z przedstawicielami obozu rządzącego.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imprezy w Warszawie 30 grudnia - 1 stycznia. Co robić na przełomie 2023 i 2024 w stolicy? Imprezy Warszawa 30, 31 grudnia 2023 oraz 1 stycznia 2024 r. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy na przełomie grudnia i stycznia? Jeśli najbliższe dni spędzicie w Warszawie, to mamy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń. W mieście odbywać się będą koncerty, wystawy, spacery. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź.

📢 Ryanair tnie kolejne rejsy z lotniska Warszawa-Modlin. Znika 15 połączeń do głównych europejskich miast Ryanair tnie kolejne połączenia z lotniska Warszawa-Modlin. Popularny przewoźnik poinformował, że podwarszawski port lotniczy będzie jedynym w Polsce, którego irlandzkie linie lotnicze nie zamierzają rozwijać. W efekcie, z rozkładu rejsów znika łącznie 15 tras, a na kolejnych 16 zmniejszona zostanie częstotliwość lotów. 📢 Wyjątkowe zdjęcia Warszawy z lipca 1944. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego Jak wyglądała Warszawa tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego? Niezwykłe zdjęcia lotnicze przeleżały w niemieckich archiwach. Teraz "przeczesali" je miłośnicy historii ze stowarzyszenia Schrony w Polsce. Poniżej szczegóły. 📢 The Bridge. Budowa warszawskiego wieżowca nabiera tempa. Do otwarcia 40-piętrowca pozostał rok Na warszawskiej Woli powstaje jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Mowa o The Bridge - liczącym 40 pięter i 174 metry wysokości wieżowcu. Trzeba przyznać, że tempo prac jest imponujące. Kliknij w poniższe zdjęcie i zobacz, na jakim etapie jest ta spektakularna inwestycja.

📢 Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. Śmiertelny wypadek na stacji Politechnika Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. We piątek ok. godz. 10.30 doszło do śmiertelnego wypadku na stacji M1 Politechnika. Metro kursuje w dwóch pętlach: Młociny – Świętokrzyska oraz Kabaty – Wilanowska. 📢 Małżeństwo z Mokotowa porzuciło dzieci i wyjechało z kraju. Jest decyzja sądu w ich sprawie Małżeństwo z Mokotowa, Aneta i Adam J., pod koniec maja zostawiło bez opieki swoich nastoletnich synów i wyjechało z Polski. Po miesiącu parę odnaleziono w czeskiej Pradze. Teraz sąd podjął decyzję w ich sprawie. Szczegóły poniżej.

📢 Pociąg z Warszawy do Rygi. Do stolicy Łotwy dojedziemy w pięć godzin. Kiedy? Z Warszawy do Rygi w pięć godzin? Szybkim pociągiem pojedziemy w ramach Rail Baltica. Poznaliśmy szczegóły projektu. Pociągi mają pędzić ponad 230 km/h. Od kiedy?

📢 Pensja minimalna od 2024 roku. Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie? Pensja minimalna wzrośnie od 1 stycznia. Co ciekawe, jest wielce prawdopodobne, że w 2024 roku nastąpią dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. W poniższym artykule podajemy szczegóły dotyczące pensji minimalnej, a także stawek na umowach cywilnoprawnych. 📢 Najdroższy apartament w Polsce zostanie sprzedany za 100 milionów złotych? Jest pewien haczyk Najdroższy w Polsce apartament, który znajduje się na jednej kondygnacji w Złotej 44, należy do Rafała Zaorskiego. Nieruchomość kupił za niemal 23 miliony złotych latem 2022 roku. Teraz mieszkanie może zyskać nawet 20 tys. współudziałowców. Zaorski w mediach społecznościowych ogłosił, że przeprowadza "największy eksperyment nieruchomościowy na świecie". Szczegóły poniżej. 📢 Zaginiony Krzysztof Dymiński. Pojawił się nowy trop w sprawie 16-latka. Chłopak mógł być widziany w Poznaniu Trwają poszukiwania 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który zaginął 27 maja 2023 roku. Tuż przed świętami pojawiły się najnowsze informacje, że nastolatek mógł być widziany w Poznaniu. Niestety, w miejscu, gdzie podobno zauważono chłopca, nie ma monitoringu. W związku z tym matka Krzysztofa, pani Agnieszka, wystosowała specjalny apel. Szczegóły poniżej.

📢 Najbardziej zatłoczone linie w Warszawie. Podróż tymi autobusami to koszmar pasażerów. Te numery lepiej omijać Najbardziej zatłoczone linie autobusowe w Warszawie. Kto jeździ stołeczną komunikacją miejską, ten wie jak mogą być przepełnione autobusy. I to nie tylko w godzinach szczytu. Do pojazdów niektórych linii nierzadko nie można wcisnąć nawet przysłowiowej szpilki, a co dopiero wsiąść. Zapytaliśmy warszawiaków, jakie linie ich zdaniem są najbardziej zatłoczone. Sprawdźcie w galerii, które numery lepiej omijać.

📢 Sylwester w Warszawie. Nietypową imprezę organizuje Dzielnica Wisła. Wydarzenie rozpocznie się już południe Nie macie jeszcze planów na Sylwestra? Nic straconego! Dzielnica Wisła zaprasza do wspólnej - i nietypowej! - zabawy sylwestrowej na bulwarze gen. Smitha Pattona. Zamiast głośnych wystrzałów o północy - zimne ognie i kubek zimowej herbaty w ręce, zamiast garniturów i szpilek - ciepłe, wygodne ubranie i buty. Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Pani Beata znalazła portfel, w którym znajdowało się 5 tys. złotych. Zgubę oddała na policję. Oto niezwykła historia z Kozienic na Mazowszu Policjanci z Kozienic podzielili się na swojej stronie niezwykłą historią, którą śmiało można zaliczyć do opowieści z cyklu "nie każdy bohater nosi pelerynę". Tym razem, bohaterką okazała się pani Beata, która znalazła na jednym z parkingów portfel wypełniony pieniędzmi. W środku nie znajdowały się żadne dokumenty, a jedynie gotówka w różnych walutach o łącznej wartości 5 tys. zł. Kobieta zaniosła zgubę na policję. Mundurowi szybko odnaleźli właścicielkę mienia. Ta odpłaciła się znaleźnym. 📢 Luksusowa inwestycja w Warszawie. W miejscu dawnego Pasażu Simonsa. Mieszkania po prawie 100 tys. za metr? Wkrótce ruszy budowa przy ul. Długiej. W miejscu dawnego Pasażu Simonsa powstanie apartamentowiec. Znajdzie się w nim około 30 ekskluzywnych mieszkań. Inwestor liczy, że ich ceny będą bić stołeczne rekordy.

📢 Kamienica Walusińskich przy ulicy Bednarskiej popada w ruinę. Od lat czeka na remont Kamienica Walusińskich znajdująca się przy ulicy Bednarskiej 25, to jeden z najbardziej unikatowych warszawskich budynków. Przetrwał on bowiem II wojnę światową w niemal nienaruszonym stanie. Jest to też najprawdopodobniej jedyny zachowany obiekt nawiązujący do romantycznego gotyku angielskiego na terenie stolicy. Niestety, od wielu lat popada w ruinę. O głos w sprawie zapytaliśmy przedstawicieli dzielnicy Śródmieście.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w Warszawie. Nietypowy żłóbek pojawił się w bazylice archikatedralnej. "Nawiązuje do bieżącej sytuacji" Jak co roku, na święta Bożego Narodzenia stołeczne kościoły przygotowały szopki. W większości świątyń dominują tradycyjne żłóbki z figurkami Świętej Rodziny, aniołów, pastuszków i zwierząt. Natomiast w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela pojawiła się nietypowa szopka, nasycona symboliką. Jakie ma przesłanie?

📢 Rozświetlony dom na Bielanach. Spektakularna iluminacja przy Przybyszewskiego przyciąga mieszkańców Niewielka kamienica na Bielanach, przy ul. Przybyszewskiego rozświetlona jest w iście amerykańskim stylu. Tysiące światełek, renifery, bałwanki, mikołaje i żywa szopka - to wszystko sprawia, że przyjeżdżają to miejsce podziwiać mieszkańcy z różnych części Warszawy. Jak w tym roku wygląda ta spektakularna iluminacja? Zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera.

