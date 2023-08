Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Warszawie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Wojska Polskiego w Warszawie. W nocy na Wisłostradzie odbyła się próba generalna do wielkiej defilady”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Wojska Polskiego w Warszawie. W nocy na Wisłostradzie odbyła się próba generalna do wielkiej defilady Za nami próba generalna przed wielką defiladą, która odbędzie się we wtorek 15 sierpnia w Warszawie. W nocy z soboty na niedzielę na Wisłostradzie można było podziwiać najnowocześniejszy sprzęt należący do wojska polskiego. W przejeździe wzięły udział m.in. czołgi oraz wozy bojowe. Następnie rozpoczął się przemarsz żołnierzy. - Wszystko jest dopięte na ostatni guzik - zapewniał minister obrony narodowej. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację z tego wydarzenia. 📢 Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Za nami trening pilotów. Mieszkańcy stolicy podziwiali wojskowe samoloty Trwają przygotowania do uroczystej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. W sobotę w Warszawie odbyła się m.in. próba powietrzna. Na niebie pojawiło się wiele samolotów oraz śmigłowców, które wezmą udział w wielkim wydarzeniu zaplanowanym na 15 sierpnia. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację z treningu pilotów.

📢 Mazowsze. Park Nauki Torus w Ciechanowie został Cudem Polski 2023. Przyciąga najsłynniejszą na całym świecie wieżą ciśnień Park Nauki Torus w Ciechanowie został jednym z cudów Polski. Tak właśnie zdecydowali uczestnicy plebiscytu organizowanego przez redakcję National Geographic Traveler, którzy w głosowaniu wybierali cuda Polski z każdego województwa. Ciechanowski park nauki, znajdujący się tuż obok jednej z najsłynniejszych wież ciśnień na całym świecie, był jednym z trzech miejsc w woj. mazowieckim, które nominowano w plebiscycie. Szczegóły poniżej.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa krytykują organizację remontów w ich dzielnicach. "Warszawa cała rozkopana" W warszawskiej dzielnicy Śródmieście prowadzonych jest sporo prac drogowych. Liczba remontów spotyka się z krytyką części mieszkańców, którzy uważają, że niektóre roboty mogłyby poczekać na zakończenie innych. Podobnie sytuacje oceniają osoby mieszkające na Woli i Mokotowie. W sieci nie brakuje opinii, że kalendarz prac powinien zostać zaplanowany zupełnie inaczej. Podczas burzliwej dyskusji w mediach społecznościowych nie zabrakło także komentarzy dotyczących braku miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta. Głos w sprawie zabrał rzecznik ZDM.

📢 Tragedia na Mazowszu. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje Na Drodze Krajowej nr 50, na wysokości miejscowości Ogrodniki, doszło do wypadku drogowego. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką, śmierć na miejscu poniosła kobieta kierująca pierwszym z pojazdów. Na miejscu pracują służby. Występują poważne utrudnienia w ruchu. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. 📢 Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Zamknięte zostaną dwa mosty. Szykują się ogromne utrudnienia Zbliża się Święto Wojska Polskiego. W związku z planowanymi obchodami w Warszawie zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym. Utrudnienia rozpoczną się już 12 sierpnia w sobotę, kiedy to na potrzeby próby generalnej defilady powietrznej, wyłączony zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Natomiast 15 sierpnia przez miasto przemaszeruje defilada. Jakich utrudnień mogą spodziewać się kierowcy?

📢 13 najpiękniejszych secesyjnych budowli w Polsce. To prawdziwe skarby architektury w naszych miastach Domy jak wodospady i żywe ogrody, pełne kolorowego światła, z klatkami schodowymi jakby utkanymi z lian. To secesja, jeden z najpiękniejszych stylów architektonicznych, który rozkwitł w Europie ponad 100 lat temu. W Polsce zachowało się wiele pięknych budowli w stylu secesyjnym, które warto zobaczyć podczas weekendowych spacerów po mieście. Gdzie znajdują się najpiękniejsze budowle secesyjne w Polsce? 📢 Letnia strefa relaksu na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Tutaj za damo m.in. pograsz w piłkarzyki, planszówki i napijesz się kawy Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy szukają darmowych atrakcji w Warszawie. Marka Converse uruchomiła pawilon na Bulwarach Wiślanych, w którym całkowicie bezpłatnie możecie odpocząć w letnie popołudnia. Na miejscu czeka na Was m.in. mnóstwo książek i planszówek, piłkarzyki czy ścianka do zdjęć. W wybrane dni organizowane są także różne warsztaty i aktywności np. zajęcia z jogi i warsztaty ekologiczne. Szczegóły poniżej.

📢 Wypadek na północ od Warszawy. Zderzenie ciężarówki z szynobusem. 22 osoby z obrażeniami, 7 trafiło do szpitala W miejscowości Dalanówek nieopodal Płońska doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca ciężarówki jadąc przez niestrzeżony przejazd kolejowy, nie zastosował się do znaku "stop", wskutek czego zderzył się z szynobusem Kolei Mazowieckich. W wyniku zdarzenia 7 osób trafiło do szpitala. PKP PLK poinformowały, że dokładne przyczyny wypadku zbada specjalnie powołana komisja. 📢 Muzeum Wojska Polskiego otwiera nową siedzibę. Uroczysta ceremonia już w ten weekend W najbliższą niedzielę 13 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa inauguracyjna: „1000 lat chwały oręża polskiego”. Na uroczystości otwarcia przygotowano wiele atrakcji, w tym pokazy rekonstrukcji historycznych i wiele więcej...

📢 Tajemniczy schron w Śródmieściu. Podwójne piwnice, właz i kręte korytarze. Czy pod spodem jest tunel na Pragę? Przed wojną powstały tu "warszawskie luksy". Piękne, modernistyczne kamienice otwarto tuż przed wojną. Były wyposażone w okazałe schrony i dwupoziomowe piwnice. Weszliśmy do środka. Mieszkańcy opowiedzieli nam o legendzie - podobno jest stąd przejście na Pragę. Co ciekawe, w tej historii jest sporo racji. 📢 Grzyby w Warszawie i okolicach. Gdzie na grzybobranie 2023? W tych miejscach znajdziesz najwięcej okazów Gdzie na grzyby w okolicach Warszawy? Sezon na grzybobranie 2023 właśnie się rozpoczął. Warto więc sprawdzić, gdzie się wybrać, by nie wrócić do domu z pustym koszem. Dobrych miejsc nie brakuje zarówno w Warszawie, jak pod stolicą. Pogoda była ostatnio łaskawa dla grzybiarzy, dlatego już teraz sporządziliśmy listę kierunków, jakie warto obrać na Mazowszu, by samemu zebrać pełen kosz grzybów. Gdzie szukać podgrzybków, maślaków, prawdziwków czy kurek? Sprawdźcie listę miejscówek w artykule poniżej.

📢 Imprezy Warszawa 11-15 sierpnia 2023. Będzie się działo w długi weekend! Oto najciekawsze wydarzenia Imprezy w Warszawie 11-15 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi weekend? Przed nami aż pięć dni przeróżnych wydarzeń! Nie tylko tych ściśle rozrywkowych, ale także związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknijcie w zdjęcie. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Warszawie. Piękne działki z domkami można kupić w świetnej cenie Ogródki działkowe ROD na sprzedaż w Warszawie. Przedstawiamy najlepsze oferty z sierpnia 2023 roku. Na tych działkach najdziecie przestrzeń na własny ogród, drzewa na których można powiesić hamak oraz nierzadko piękne domki. Ile trzeba zapłacić za działkę rekreacyjną w stolicy w sierpniu 2023 roku? W naszej galerii znajdziesz aktualne, najciekawsze oferty wraz z cenami.

📢 Idealne miejsce na jednodniową wycieczkę pod Warszawę. Piękna posiadłość z parkiem i zabytkowym pałacem Klasycystyczny pałac, neogotycki zameczek, zrekonstruowany w latach 80. XX wieku dworek modrzewiowy, domek szwajcarski, dawna kuźnia i przepiękny park ze stawem oraz klasycystyczny kościół miejscowej parafii św. Kazimierza Królewicza. Jedno miasteczko, jedno miejsce, oferujące mnóstwo atrakcji. Całość położona jest tuż przy trasie S8 około 40 kilometrów od Warszawy. Znajdziemy tu jednak niesamowitą ciszę i spokój. 📢 Pluskwy w Warszawie. Insekty zalęgły się u jednego z mieszkańców bloku. Interweniuje radny Mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Andersa na warszawskim Muranowie walczą z plagą pluskiew. O problemie alarmuje stołeczny radny Filip Frąckowiak, który wystosował interpelację w tej sprawie. "Insekty przechodzą między mieszkaniami i piętrami przez elewację i kanały wentylacyjne pomiędzy lokalami. Pluskwy zalęgły się w jednym z mieszkań z brudu, a z właścicielem tego lokalu są niestety kłopoty" - tłumaczy w rozmowie z nami.

📢 Panorama Warszawy. Tak wygląda widok z Varso. To najwyższy dach w Polsce Varso to najwyższy wieżowiec nie tylko w Polsce, ale w całej Europie (nie licząc Rosji). Do szczytu anteny ma aż 310 metrów. To też jeden z niewielu budynków w którym wszystkie instalacje techniczne zostały "schowane". To oznacza, że można korzystać z dachu Varso Tower. Kiedyś będzie tam taras widokowy. Na razie miejsce to jest niedostępne dla postronnych. Nam udało się wybrać na szczyt. Stąd zrobiliśmy zdjęcia panoramy Warszawy. Z góry widać całe miasto!

