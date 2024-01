Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 w Warszawie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Orszak Trzech Króli przeszedł przez Warszawę. Uczestnicy dotarli na Plac Zamkowy. Starówka wypełniona kolorowymi akcentami”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Orszak Trzech Króli przeszedł przez Warszawę. Uczestnicy dotarli na Plac Zamkowy. Starówka wypełniona kolorowymi akcentami Tradycyjnie przez Warszawę przeszedł Orszak Trzech Króli. W tym roku wydarzenie przemaszerowało pod hasłem "W jasełkach leży!". Podobne pochody przejdą w sobotę ulicami 800 miejscowości w kraju i poza granicami Polski. Dla uczestników przygotowano 80 000 koron i 30 000 śpiewników, które będą darmowo rozdawane na Krakowskim Przedmieściu. Po orszaku odbędzie się wspólny taniec polonez oraz kolędowanie. 📢 Niestraszny im mróz czy śnieg. Kolejne spotkanie w ramach parkrun w Święto Trzech Króli W święto Objawienia Pańskiego, zwanym też potocznie Trzech Króli, po raz kolejny spotkali się biegacze na warszawskim Bródnie. Kilkadziesiąt osób brało udział w cyklicznym wydarzeniu "parkrun Warszawa - Bródno". Niezależnie od pogody lokalna społeczność spotyka się by aktywnie spędzać czas i zachęcać do tego innych. Nie tylko biegaczy. Na czym to polega?

📢 Imprezy Warszawa 6 - 7 stycznia 2024 r. Najciekawsze wydarzenia na pierwszy weekend stycznia Imprezy w Warszawie 6 - 7stycznia 2024 r.. Co będzie się działo w weekend? Jeśli pierwszy weekend tego roku spędzicie w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, czy spacery. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 6 - 7 stycznia 2024 r. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Orszak Trzech Króli w Warszawie. Barwny korowód przejdzie ulicami stolicy. Szczegóły wydarzenia W sobotę, 6 stycznia ulicami Warszawy przejdzie Orszak Trzech Króli. Kolorowy korowód kolędników odbędzie się pod hasłem "W jasełkach leży!". Co przygotowano dla mieszkańców Warszawy w 2024 roku? O tym poniżej.

📢 Nowe miejsca w Warszawie. Świetna rozrywka, obłędne jedzenie i duża dawka kultury. Te adresy będą popularne w 2024 roku Warszawa to miasto słynące ze wspaniałej architektury, pięknych parków, klimatycznych uliczek, a także masy wydarzeń muzycznych i sportowych. Prawdziwą wizytówką miasta jest także jego gastronomiczno-rozrywkowa odsłona. Każdego roku pojawiają się tu bowiem nowe miejsca, w których nie tylko można spróbować wybornych dań, ale też świetnie spędzać czas. W poniższej galerii przedstawiamy adresy, które z pewnością podbiją serca mieszkańców stolicy w 2024 roku. 📢 Imprezy w styczniu w Warszawie. Lista najciekawszych wydarzeń na początek 2024 roku Najbliższe tygodnie pełne będą ciekawych wydarzeń - koncerty, wydarzenia plenerowe, ale także coś dla pasjonatów mody czy motoryzacji. Nie zabraknie też ciekawych wystaw zarówno w plenerze, jak i pod dachem. Początek roku w Warszawie zapowiada się bardzo ciekawie. Szczegóły w galerii poniżej.

📢 Remont Alei Jerozolimskich pod Warszawą. Powstanie gigantyczny węzeł "Znicz". Czemu aż taki wielki i skomplikowany? Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przygotowuje się do rozbudowy dróg wojewódzkich nr 718 i 719. Będzie to rozbudowa nie byle jaka. Jak widzimy na planach i projektach pod Warszawą ma m.in. powstać gigantyczny węzeł drogowy. Nie będzie to przecięcie autostrady z drogą ekspresową tylko dróg wojewódzkich. Dlaczego zatem projekt musi być tak ogromny? No i czy faktycznie musi? 📢 Co mieszkańcy sądzą o Warszawie? Ludzie zadowoleni z życia w stolicy i uważają je za bezpieczne miasto. Mamy nowy Barometr Warszawski Warszawiacy czują się w stolicy bezpiecznie, a zdecydowana większość warszawiaków jest zadowolona z życia w Warszawie i w dzielnicy zamieszkania, a komunikacja miejska funkcjonuje w sposób bardzo dobry. Tak wskazują wyniki barometru warszawskiego. Regularnych badań na temat stolicy przygotowywanych przez miasto. Same wyniki są oczywiście zróżnicowane, ale widać wyraźnie w jakich elementach stolica się przede wszystkim wybija.

📢 Duże utrudnienia na Mokotowie. Wypadek przy centrum handlowym. Zablokowana jezdnia w kierunku centrum. Do wypadku samochodu osobowego z karetką doszło na ulicy Wołoskiej w pobliżu centrum handlowego. Niezbędne były dodatkowe zespoły pogotowia ratunkowego. Panowały duże utrudnienia w stronę centrum. 📢 Absurd w Warszawie. Zostawili psy w mieszkaniu i wyjechali na Święta. Po tygodniu sąsiedzi usłyszeli szczekanie W przeddzień Sylwestra do mieszkania na warszawskiej Ochocie wezwano przedstawicieli Fundacji Viva! oraz policję. O interwencję poprosili zaniepokojeni sąsiedzi, słysząc szczekanie psa w mieszkaniu, w którym od tygodnia nikogo nie było. Okazało się, że w środku znajdowały się dwa mopsy i buldog francuski. Zwierzęta nie miały dostępu do wody ani jedzenia. Ich właściciele wyjechali na święta i nie zabrali psów ze sobą. Szczegóły poniżej.

📢 Ogromny pożar pod Warszawą. Płonęła fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim. Strażacy kilka godzin walczyli z ogniem Trwa dogaszanie pożaru fabryki w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, w ogniu stanął zakład, w którym produkowane są między innymi ręczniki z włókniny i chusteczki nawilżone. W momencie kulminacyjnym w akcji gaśniczej uczestniczyły 23 jednostki straży pożarnej. Szczegóły poniżej.

📢 Festiwal Mappingów w Wilanowie. Królewski Ogród Światła zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Do obejrzenia aż sześć spektakularnych pokazów Królewski Ogród Światła w Wilanowie przygotował noworoczną niespodziankę dla mieszkańców. Codziennie przez pierwszy tydzień stycznia na zwiedzających czekają pokazy immersyjnych mappingów na fasadzie Pałacu Wilanowskiego. Organizatorzy Festiwalu Mappingów przygotowali aż sześć efektownych prezentacji. Szczegóły poniżej. 📢 Wypadek na trasie S8 niedaleko Warszawy. Dwie osoby były zakleszczone w aucie W Mszczonowie w woj. mazowieckim doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Trzy osoby zostały ranne, dwie z nich strażacy musieli wyciągać z auta przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Policja podała dane dotyczące wypadków na mazowieckich drogach w ostatnich dniach. 📢 Województwo mazowieckie od 1 stycznia zyskało 11 nowych miast. Jakie mają nazwy? Od 1 stycznia br. w Całej Polsce przybyło w sumie 30 miast, najwięcej z nich jest w województwo mazowieckim. 11 miejscowości na Mazowszu odzyskało status miasta. Niektóre z nich, jak np. Maciejowice czy Magnuszew już o północy w sylwestra z tej okazji rozpoczęły wspólne świętowanie.

📢 Bieg Noworoczny 2024 w Warszawie. W parku Młocińskim mieszkańcy na sportowo przywitali Nowy Rok Bieg Noworoczny 2024 w parku Młocińskim. W poniedziałek, 1 stycznia, na Bielanach odbyły się wyjątkowe zawody - 10. edycja Biegu Noworocznego. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 5 kilometrów. Nie przeszkodziła im nawet niesprzyjająca pogoda! Zobaczcie naszą fotorelację i szukajcie się na zdjęciach. Aby przejść do galerii, kliknijcie w fotografię.

📢 Sylwester w Warszawie. Mieszkańcy stolicy hucznie przywitali Nowy Rok 2024. O północy niebo rozświetliły fajerwerki Warszawa wkroczyła w Nowy Rok 2024 z przytupem. Na długo przed północą w całym mieście było głośno od huku petard, a wraz z wybiciem godziny dwunastej tysiące fajerwerków rozświetliło niebo nad stolicą. Mnóstwo osób wyszło na ulice zobaczyć kolorowy pokaz. Jak wyglądało powitanie roku 2024 w Warszawie? Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Śmieci po Sylwestrze w Warszawie. Puste butelki po alkoholu, porozrzucane puszki i resztki petard po hucznej zabawie w stolicy Nowy Rok 2024 Warszawa rozpocznie od sprzątania. Sylwester jest już za nami, ale śmieci po hucznej zabawie pozostały i tworzą bardzo smutny widok. Na stołecznych ulicach, chodnikach oraz skwerach nie brakuje pozostałości po petardach, puszek i butelek. Nasz fotoreporter uwiecznił pozostałości po zabawie mieszkańców. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.