Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prokuratura informuje o zabójstwie i usiłowaniu zabójstwa w miejscowości Kanie koło Pruszkowa. Nie żyje starszy mężczyzna, jedna osoba trafiła do szpitala. Policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę.

Imprezy w Warszawie 1, 2, 3 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w wydarzenia związane z końcem wakacji i powrotem do szkoły dzieci i młodzieży. Ale nie tylko. Jeśli planujecie spędzić pierwszy wrześniowy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 1 do 3 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.