Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Warszawa, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śródmiejski Festiwal Wuzetki. Warszawa chwali się swoim produktem tradycyjnym. Ogromne zainteresowanie mieszkańców W sobotę, 7 października, na Rynku Starego Miasta odbył się Śródmiejski Festiwal Wuzetek. Na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje. Zaprezentowana została wystawa historycznych zdjęć Wuzetki, można było dowiedzieć się jak powstaje najsłynniejsze warszawskie ciastko, a spróbować tego wypieku. Specjalnie dla mieszkańców przygotowano bowiem aż 1000 sztuk tego przysmaku. Zobaczcie fotorelację z Śródmiejskiego Festiwalu Wuzetek w naszej galerii. 📢 RUNbertów 2023. Tak poradzili sobie startujący w XI Biegu Rembertowa. Biegaczy nie zniechęciła deszczowa pogoda! W sobotę, 7 października, w Rembertowie, odbyły się lokalne zawody biegowe. Chodzi o imprezę RUNbertów, która organizowana jest przez warszawski Akademicki Związek Sportowy i dzielnicę Rembertów. Zawodnicy udowodnili, że wydarzenie jest jednym z ulubionych sportowych imprez prawobrzeżnej Warszawy - nawet pochmurna pogoda i deszcz nie powstrzymały uczestników przed startem. Zobaczcie, jak poszło miłośnikom jesiennej aktywności. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

📢 Noc w Instytucie Lotnictwa 2023 za nami. Tysiące miłośników lotnictwa, kosmosu i nauki wzięło udział w podniebnym święcie Noc w Instytucie Lotnictwa 2023. Za nami 12. edycja wydarzenia. Jak co roku, w imprezie wzięły udział tysiące fanów lotnictwa, kosmosu, nauki i techniki. Podczas tegorocznego wydarzenia można było zobaczyć 35 statków powietrznych cywilnych i wojskowych, zwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria instytutu, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, a także spotkać pilotów, spadochroniarzy, inżynierów, astronomów i naukowców. Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imprezy Warszawa 7 - 8 października. Będzie się działo! Najciekawsze wydarzenia na weekend Imprezy w Warszawie 7 i 8 października. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 7 - 8 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

📢 Pożar hostelu pod Warszawą. Jedna osoba nie żyje. Z ogniem walczyło 9 zastępów straży pożarnej W Korytowie nieopodal Warszawy doszło do pożaru hostelu. W wyniku tragicznego zdarzenia, śmierć poniosła jedna osoba. Pozostali ludzie, którzy przebywali w budynku ewakuowali się przed przybyciem służb. W akcji gaśniczej udział wzięło dziewięć zastępów Straży Pożarnej. 📢 Utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Zerwana sieć trakcyjna przy rondzie Daszyńskiego W rejonie ronda Daszyńskiego na ulicy Prostej przy Żelaznej, doszło do zerwania sieci trakcyjnej przez kierowcę ciężarówki. Wyłączone z ruchu tramwajowego są aleja Jana Pawła II, Towarowa i Prosta - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. 📢 PZO Food Hall zamknięty. Nowe miejsce na Kamionku niewypałem? "Trwa proces zmiany przeznaczenia przestrzeni" Food hall w Fabryce PZO na Kamionku otwarty był zaledwie półtora roku. Od kilku dni na drzwiach wisi kartka informująca, że przestrzeń ma się zmienić. Dlaczego? Jak słyszymy od mieszkańców nie bywały tu tłumy, ceny były dość wysokie, a więc zdecydowano się na przearanżowanie całej lokalizacji. Dostaliśmy też oficjalny komentarz właścicieli - jakie są plany wobec "Food hallu".

📢 Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim. Idealne miejsce na wypad pod Warszawę na jesienny spacer Otwock kojarzy nam się przede wszystkim ze świdermajerami. Znajduje się też tutaj piękny, kameralny pałac z barokowym rodowodem, ogrodem i parkiem. Wszystko położone w pobliżu Warszawy staje się idealną destynacją wypadu za miasto na spacer. Opisywane miejsce to też świadek historii i odział Muzeum Narodowego w Warszawie. 📢 Polska Miss Nastolatek 2023. Pięć kandydatek z Mazowsza w gronie finalistek renomowanego konkursu piękności W niedzielę 1 października w Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek 2023. Z grona 126 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu, jury wybrało 36 kandydatek, które powalczą o tytułuj najpiękniejszej nastoletniej Polki. Wśród finalistek znalazło się pięć reprezentantek województwa mazowieckiego.

📢 Wystawa dinozaurów w Warszawie. Na Pradze zamieszkało ponad czterdzieści ogromnych gadów. Takiej atrakcji w Polsce jeszcze nie było W Muzeum Nowa Praga otwarto spektakularną wystawę Jurassic Adventure. Znajdziecie tam czterdzieści sześć naturalnej wielkości gadów, ruszających się i ryczących. Ale to nie jedyne atrakcje. Przygotowano także m.in. kapelusze Dino Rangerów, zabawę w poszukiwanie skarbów czy strefę VR. Efekt WOW i ogromne emocje gwarantowane! Szczegóły poniżej. 📢 Co robić w październiku w Warszawie? Oto 35 najciekawszych wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, gdzie warto się wybrać Co robić w październiku w Warszawie? Koncerty polskich i zagranicznych gwiazd, inauguracje ogrodów świateł, trzy wielkie mecze piłkarskie, festiwale piwa i roślin, miejskie biegi, targi ślubne oraz noc bibliotek i księgarni - to tylko cześć wydarzeń, jakie odbędą się w stolicy w nadchodzących tygodniach. Co ważne, wiele z nich będzie dostępnych zupełnie za darmo. Kliknij w poniższą galerię i sprawdź listę 35 wyjątkowych atrakcji, jakie czekają na mieszkańców w Warszawy w październiku.

📢 W Warszawie zaprezentowano prototyp wyspy jądrowej. Moduł reaktora stanął pod stadionem PGE Narodowym Podczas PAIH Forum Biznesu 2023 w Warszawie, amerykański deweloper mikroelektrowni jądrowych Last Energy zaprezentował prototyp wyspy jądrowej. Instalacja mierząca 14 metrów stanęła w pobliżu stadionu PGE Narodowego. Można było ją podziwiać 4 i 5 października. Urządzenie zostało wyprodukowane w Polsce w partnerstwie z katowicką spółką Energoinstal SA. To pierwszy moduł reaktora jądrowego, będącego częścią technologii, która już wkrótce ma znaleźć komercyjne zastosowanie w naszym kraju. 📢 Najtańsze dzielnice w Warszawie. Tu kupicie mieszkania w najlepszych cenach Najtańsze ulice w Warszawie 2023. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują obecnie najmniej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na metr kwadratowy nieruchomości jeszcze w dwóch dzielnicach nie przekracza 10 tysięcy za metra kwadratowy. Gdzie zatem kupimy mieszkanie najtaniej? Sprawdziliśmy, co o tym sądzą analitycy portalu SonarHome.

📢 Ogród Świateł Warszawa 2023/24. W Powsinie rozbłyśnie kultowa wioska Smerfów. Jest data otwarcia Ogród Świateł w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie powraca w sezonie 2023/24. Magiczna wystawa świetlna zachwyci warszawiaków jeszcze w październiku. Motywem tegorocznej instalacji jest kultowy świat Smerfów. Poznaliśmy datę otwarcia atrakcji, która co roku podbija serca mieszkańców Warszawy. Sprzedaż biletów rusza od 6 października. Szczegóły poniżej. 📢 Festiwal Azjatycki Warszawa 2023. Różne smaki kuchni wschodniej w jednym miejscu. To będzie weekend pełen pyszności w PKiN W najbliższy weekend, 7 i 8 października, w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Festiwal Azjatycki. Wydarzenie zawsze przyciąga setki miłośników kuchni wschodniej. Nic dziwnego - przez dwa dni w samym centrum stolicy będzie można rozkoszować się najróżniejszymi daniami z Wietnamu, Japonii, Korei Południowej czy Malezji. Nie zabraknie także naturalnych azjatyckich kosmetyków. Sprawdźcie szczegóły wydarzenia w artykule poniżej.

📢 Dwaj piłkarze Legii Warszawa zatrzymani po meczu w Holandii. Służby nie chciały wypuścić drużyny z obiektu Legia Warszawa przegrała w drugiej kolejce Ligi Konferencji Europy z holenderskim AZ Alkmaar (1:0). Po meczu policja i ochrona zachowywały się agresywnie. Jakby tego było mało, dwóch zawodników warszawskiej drużyny zostało zatrzymanych. 📢 Piękna kamienica na Starym Mieście w Warszawie przeszła remont. Budynek ma "nową kolorystykę". Tak teraz wygląda Zabytkowa kamienica przy ulicy Krzywe Koło 2/4 w Warszawie przeszła remont. Budynek ma obecnie barwę taką, jaką miał w czasach odbudowy Starego Miasta. Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się obecnie to miejsce. 📢 Tramwaj na Stegny w budowie. Ruszają prace. Będą utrudnienia Na ulicy św. Bonifacego w Warszawie kierowcy będą mieć do dyspozycji po jednym pasie jezdni. Taka organizacja ruchu jest wynikiem pierwszych prac tramwajarzy w tym rejonie. Ruszyła budowa tramwaju na Stegny. Jakich zmian mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się w najbliższym czasie?

📢 Tragedia pod Warszawą. Zmarła jednomiesięczna dziewczynka. Rodzice dziecka usłyszeli zarzuty Trwa śledztwo prokuratury w sprawie śmierci jednomiesięcznej dziewczynki, do której doszło we wtorek 3 października w miejscowości Błonie na Mazowszu. Służby otrzymały zawiadomienie o tragedii od rodziców niemowlaka. 38-latka i 36-latek zostali zatrzymani przez policję, a następnie usłyszeli zarzuty. 📢 Tragedia w Warszawie. Ciała dwóch osób odnalezione w mieszkaniu na Woli. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa W mieszkaniu przy ul. Burakowskiej w Warszawie odnaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Ze wstępnych informacji wynika, że zmarli mieli około 30 lat. Stołeczna prokuratura przekazała, że wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa.

