Zapytaliśmy Straży Miejskiej i Policji jak wygląda sytuacja z interwencjami w tym miejscu

Strażnicy interweniowali w tym miejscu od początku 2021 roku 5 razy, ale policjanci już aż około 50. To daje nam około 55 interwencji w ciągu 21 miesięcy. Służby przyjeżdżały zatem częściej niż co 2 tygodnie w dokładnie w to samo miejsce. Obywało się bez zatrzymań, ale wydawano mandaty, pouczano, przeganiano z niebezpiecznego miejsca. Jak słyszymy od policji miejsce jest uporczywe, a służby także starały się działać, żeby należycie je zabezpieczyć. Czy też raczej zgłaszać, że powinno być lepiej zabezpieczone, bo to teren prywatny. Skargi przekazywano, współpracowano z dzielnicą.