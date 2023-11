Miasto zapowiada konsultacje w sprawie rozszerzenia płatnego parkowania na Mokotowie. Duży obszar może zostać wcielony do strefy

Strefa płatnego parkowania na Mokotowie - nowe rozdanie

Można również zgłaszać uwagi do obszaru, który obejmuje 134 ulice i ponad 8 tys. legalnych miejsc postojowych. Prezentowana koncepcja zakłada zachowanie takiej samej liczby miejsc do parkowania, czyli Miasto nie planuje na Mokotowie likwidacji miejsc parkingowych - to informacja istotna dla mieszkańców. W 2022 roku przeprowadzono bowiem konsultacje dotyczące rozwoju ruchu rowerowego w tej dzielnicy. Wskazywano na potrzebę rozwoju takiej infrastruktury, ale nie kosztem zieleni i miejsc parkingowych. Mieszkańcy uważają, że tego jest i tak zbyt mało w okolicy. Szczegóły raportu prezentujemy w tekście tutaj .

Od początku obecnego roku strefa płatnego parkowania obowiązuje na Górnym Mokotowie do wysokości ulicy Różanej, a na Dolnym Mokotowie do Gagarina. Strefa pojawiła się na takich głównych ulicach jak Boboli, Wołoska, Al. Niepodległości, ale też wielu małych osiedlowych ulicach. Teraz ZDM chce poznać opinie osób, które mieszkają lub pracują w pozostałych obszarach dzielnicy. Podczas konsultacji mieszkańcy i mieszkanki będą mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania w części Mokotowa dla obszaru ograniczonego ulicami: Żwirki i Wigury od zachodu; ulicami Woronicza, Domaniewską i Idzikowskiego od południa; ulicą Czerniakowską od wschodu oraz ulicami Gagarina, Różaną i Kulskiego od północy.

Kiedy konsultacje?

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Docelowo wybrany obszar ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności, dlatego zostaną one skonsultowane z mieszkańcami. Kiedy planowane są terminy spotkań?

Mokotów się przygotowuje

Mieszańcy odnotowali stworzenie jednokierunkowej ulicy Wiktorskiej niemal na całej długości, podobne rozwiązanie wprowadzono na ul. Racławickiej od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości. Przez wiele lat było na nich bardzo ciasno, samochody mijały się na centymetry, nie było wyznaczonych miejsc do parkowania, a mimo to zatrzymywano się gdzie popadnie. Jak słyszymy jednak z dzielnicy: - Zmiany nie były prowadzone w kontekście konsultacji społecznych [dotyczących strefy płatnego parkowania - przyp. red]., gdyż ten konkretny projekt został opracowany przez BZRD przed konsultacjami - tłumaczy Damian Kret z urzędu dzielnicy Mokotów.

Nie ma jednak wątpliwości, że to element wspólnej i spójnej polityki miasta. Zakłada ona ucywilizowanie ulic, gdzie parkowanie jest w miejscach niewyznaczonych, ruch na małych, lokalnych ulicach zbyt duży i należy go dozować lub kierować w inne miejsca. Planowany projekt strefy jest duży, nie ma co do tego wątpliwości, może jednak być wprowadzany etapami. Wcześniej mówiło się o rozszerzaniu SPPN do Odyńca. Kwartał na południe od tej dzielnicy może wejść do strefy np. za rok lub dwa. Po konsultacjach powstanie raport i wnioski na podstawie których skierowany zostanie wniosek do radnych. Oni podejmą decyzję w sprawie zmian.