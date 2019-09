Obrona Warszawy. Ratowanie skarbów Zamku Królewskiego. Heroiczna akcja mieszkańców [ODCINEK 1]

Pierwsze bomby na Warszawę spadły już 1 września. Z każdym dniem niemiecka nawałnica była coraz większa. W końcu 17 września myśliwce oraz artyleria wzięły na cel Zamek Królewski. Dokładnie o godz. 11:15 zatrzymały się wskazówki na zamkowej wieży. Wtedy rezydencję królów trawił już pożar. Dzięki heroicznej akcji mieszkańców, Stanisława Lorentza oraz pracowników, udało się ocalić zaskakująco dużo elementów zamku. Ale Niemcy chcieli go ostatecznie zniszczyć - co udało im się w 1944 roku. Jak wyglądały wojenne losy zamku? Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Obrona Warszawy: losy miasta we wrześniu 1939 roku W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Obrony Warszawy. Niemcy chcieli jak najszybciej zdobyć polską stolicę. Największe walki toczyły się podczas Bitwy nad Bzurą, której częścią była Bitwa pod Łomiankami. O trudnym boju i porażce polskiej armii mówimy w jednym z odcinków naszej historycznej serii. Nie zapominamy także cywilach, którzy - jak Stanisław Lorentz - ratowali polskie skarby w Zamku Królewskim. Dzięki jego przebiegłości przy ogromnym wsparciu ludzi dobrej woli udało się ocalić obrazy, zabytkowe zegary, a także fragmenty posadzek. Cywilna strona Obrony Warszawy to jednak przede wszystkim postać Stefana Starzyńskiego. Prezydent odegrał "rolę życia" budząc ducha Warszawy - o którym wielokrotnie mówił podczas przemówień transmitowanych przez radio. Nie zapomnieliśmy także o mieszkańcach Grochowa ponieważ tam rozpoczęła się pierwsza bitwa obronna na terenie Warszawy. Opowiadamy również o brygadzie pościgowej, czyli polskich lotnikach, którzy musieli przeciwstawić się przeważającym siłom Luftwaffe. Obrona Warszawy: lista odcinków Ratowanie skarbów Zamku Królewskiego: opowiada dr Mariusz Klarecki (Zamek Królewski w Warszawie) Stefan Starzyński. Bohater obrony Warszawy: opowiada Grzegorz Piątek (varsavianista, biograf Stefana Starzyńskiego) Bohaterska obrona Grochowa: opowiada Zbigniew Szwejda (varsavianista/znawca dziejów Grochowa) Brygada Pościgowa kontra Luftwaffe: opowiada Marek Rogusz (Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego) Bitwa pod Łomiankami: opowiada Paweł Rozdżestwieński (dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej)