Obrona Warszawy. Stefan Starzyński. Bohater obrony Warszawy [ODCINEK 2]

Stefan Starzyński do dziś pozostaje w pamięci mieszkańców. Dziś wspominamy go jako wielkiego prezydenta, a także odważnego przywódcę w czasie wojny. Jak zachowywał się Starzyński we wrześniu 1939 roku? Dlaczego jego trudny charakter okazał się idealny na niepewne czasy? Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Obrona Warszawy: losy miasta we wrześniu 1939 roku W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Obrony Warszawy. Niemcy chcieli jak najszybciej zdobyć polską stolicę. Największe walki toczyły się podczas Bitwy nad Bzurą, której częścią była Bitwa pod Łomiankami. O trudnym boju i porażce polskiej armii mówimy w jednym z odcinków naszej historycznej serii. ZOBACZ TEŻ | Niezwykłe pamiętniki mieszkańców Warszawy. Jak zareagowali na wybuch wojny? Nie zapominamy także cywilach, którzy - jak Stanisław Lorentz - ratowali polskie skarby w Zamku Królewskim. Dzięki jego przebiegłości przy ogromnym wsparciu ludzi dobrej woli udało się ocalić obrazy, zabytkowe zegary, a także fragmenty posadzek. Cywilna strona Obrony Warszawy to jednak przede wszystkim postać Stefana Starzyńskiego. Prezydent odegrał "rolę życia" budząc ducha Warszawy - o którym wielokrotnie mówił podczas przemówień transmitowanych przez radio. TAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE W BOMBARDOWANEJ STOLICY zobacz galerię (27 zdjęć) Warszawa we wrześniu 1939. Tak wyglądało życie w bombardowan... zobacz galerię (27 zdjęć) Nie zapomnieliśmy także o mieszkańcach Grochowa ponieważ tam rozpoczęła się pierwsza bitwa obronna na terenie Warszawy. Opowiadamy również o brygadzie pościgowej, czyli polskich lotnikach, którzy musieli przeciwstawić się przeważającym siłom Luftwaffe. Obrona Warszawy: lista odcinków Ratowanie skarbów Zamku Królewskiego: opowiada dr Mariusz Klarecki (Zamek Królewski w Warszawie) Stefan Starzyński. Bohater obrony Warszawy: opowiada Grzegorz Piątek (varsavianista, biograf Stefana Starzyńskiego) Bohaterska obrona Grochowa: opowiada Zbigniew Szwejda (varsavianista/znawca dziejów Grochowa) Brygada Pościgowa kontra Luftwaffe: opowiada Marek Rogusz (Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego) Bitwa pod Łomiankami: opowiada Paweł Rozdżestwieński (dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej) Linki do poszczególnych odcinków będą aktywne po premierze każdego z nich.